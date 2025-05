The Legend of Ochi | avventura artigianale fra tecniche pratiche e digitali tra mito e natura

The Legend of Ochi, diretto dall'esordiente Isaiah Saxon, si presenta come una magica avventura che fonde con disinvoltura tecniche pratiche e digitali, creando un universo al contempo realistico e fiabesco. Il regista, noto per il suo operato nei video musicali e nelle opere sperimentali con Encyclopedia Pictura, realizza il suo primo lungometraggio.

The Legend of Ochi, recensione: un film che ti rimette al mondo (spiegando cosa vuol dire comunicare) - Isaiah Saxon definisce al meglio il concetto di cinema artigianale (nell'epoca del green screen) puntando alla più semplice e più immediata delle emozioni. In sala dall'8 maggio. The Legend of Ochi di Isaiah Saxon - al debutto - ha la grande capacità di instaurare immediatamente un dialogo con il pubblico. Una prerogativa affatto banale, e decisiva nell'organizzazione poetica portata avanti dal regista (che proviene dal videoclip, e si vede). 🔗Leggi su movieplayer.it

The Legend of Ochi è una prodigiosa novella anti-epica - Per immaginare The Legend of Ochi partite dall’idea dei grandi classici dell’avventura fantasy anni Ottanta. Pensate allora a La storia infinita o Dark Crystal, mondi dominati da effetti prostetici e popolati da pupazzi animati. Dentro il film scritto e diretto da Isaiah Saxon, al debutto al... 🔗Leggi su today.it

The Legend of Ochi, il film a metà strada tra realismo e fantasia, tra artigianato cinematografico e sensibilità moderne - Il film d'avventura The Legend of Ochi di Isaiah Saxon, al cinema dall'8 maggio con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection, racconta l'amicizia tra una ragazzina e una creatura speciale, in una rilettura fantastica del vero rapporto tra essere umano e animali. Nel cast Helena Zengel, Willem Dafoe, Finn Wolfhard ed Emily Watson. 🔗Leggi su comingsoon.it

The Legend of Ochi, un viaggio magico tra “puppets” e natura - "The Legend of Ochi," diretto dall'esordiente Isaiah Saxon, si presenta come un'avventura magica che mescola tecniche pratiche e digitali ... 🔗tvserial.it

The Legend of Ochi, "Dobbiamo rispettare l'intelligenza della natura", la nostra video intervista con regista e protagonista - In questa video intervista abbiamo chiacchierato con Isaiah Saxon e Helena Zengel, rispettivamente regista e protagonista della visionaria fiaba fantasy The Legend of Ochi. Un film fantastico indipend ... 🔗msn.com

Intervista a Isaiah Saxon e Helena Zengel per The Legend of Ochi - Intervista a Isaiah Saxon e Helena Zengel per The Legend of Ochi. Il film arriva in sala dall'8 maggio al cinema. 🔗tvserial.it