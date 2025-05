Terrore in strada con la mannaia per rapinarla

Rimini, 10 maggio 2025 – È accaduto tutto in pieno giorno, in mezzo a via Pascoli nel cuore della zona Lagomaggio: alle porte del centro storico. Una aggressione violenta con tanto di mannaia da macellaio brandita e levata contro una donna di 61 anni che si trovava in città per fare visita ai propri anziani genitori per il weekend.Stando a quanto riferito dalla vittima, la donna – riminese d’origine ma ora residente in provincia di Varese – si stava appunto dirigendo ieri mattina dai propri genitori a piedi per trascorrere con loro il pranzo. Quando però il suo cammino è stato improvvisamente interrotto da un uomo di origini straniere vestito completamente di nero e con uno zainetto in spalla. Ma, soprattutto, con una mannaia da cucina ben salda nella mano e puntata contro la 61enne aggredita alle spalle. 🔗Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Terrore in strada, con la mannaia per rapinarla

