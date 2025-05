Tennis Sinner rientro trionfale agli Internazionali d’Italia

Roma, 10 mag. (askanews) – Il re è tornato. Esordio vincente per Jannik SinneragliInternazionalid’Italia, tornato alle gare dopo tre mesi di squalifica per il caso clostebol. L’altoatesino, numero uno al mondo, ha battuto l’argentino Mariano Navone per 6-3, 6-4 in 1h39? di gioco con qualche apprensione nel secondo set. Centrato e solido, con qualche naturale sbavatura (poche prime e qualche errore col rovescio): così Jannik Sinner al suo ritorno in campo vince il 1° set contro Mariano Navone. Finisce 6-3 in 43? per l’azzurro, che dopo aver salvato palla break nel 3° game ha strappato il servizio all’argentino e chiuso i conti tra i cori del Centrale più caldo dello stadio Olimpico. Secondo set in avvio più equilibrato. Al quarto gioco Sinner si trova 30-30, una grande risposta porta Navone a palla break. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Tennis: Alcaraz, “Sinner? Starò attento al suo rientro, ma domani andrò a vedere Lazio-Juve” - Il tennista spagnolo dopo la vittoria al debutto agli Internazionali di Roma ha spiegato il motivo per cui domani non assisterà dal vivo al ritorno in campo del campione azzurroGli Internazionali di tennis di Roma entrano nel vivo e, dopo aver visto il debutto del numero due al Mondo, lo spagnolo Carlos Alcaraz, domani si preparano ad accogliere il ritorno del Re, del miglior tennista dell’ultimo anno, Jannik Sinner. 🔗Leggi su cityrumors.it

Tennis, Sinner c’è la data ufficiale: la conferma sul suo rientro - Si avvicina il suo ritorno in campoSi avvicina l’atteso momento per gli appassionati di tennis e non solo. Manca meno di un mese e Jannik Sinner sarà di nuovo con una racchetta in mano per il circuito ATP.L’azzurro, tornerà ufficialmente in campo agli Internazionali di Roma, che fu costretto a saltare un anno fa per problemi fisici. Nella serata di ieri, 7 aprile, il suo nome è apparso in entry list nel torneo romano. 🔗Leggi su 361magazine.com

Sinner soddisfatto del rientro: 'Mi do un voto alto, ma posso fare meglio' - "Personalmente mi do un voto alto, a prescindere dal risultato, è stato un giorno fondamentale". Lo ha detto Jannik Sinner nella conferenza stampa post vittoria all'esordio degli Internazionali. Ora i ... 🔗ansa.it

