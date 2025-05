Tennis Berrettini al terzo turno a Roma | Fearnley battuto in due set

Roma, 10 mag. (askanews) – Matteo Berrettini torna a vincere un match agli Internazionali d’Italia 1459 giorni dopo l’ultima volta. L’azzurro è al 3° turno grazie alla vittoria in due set sul britannico Jacob Fearnley: 6-4, 7-6 il punteggio finale in poco meno di due ore di gioco. Una vittoria di grinta e carattere per Berrettini, bravo soprattutto nel secondo set in cui ha recuperato un break di svantaggio e annullato due set point. Fearnley è crollato nel tiebreak del secondo parziale, dominato da Berrettini con un perentorio 7-0. Matteo accede così al 3° turno dove affronterà Ruud o Bublik. Berrettini visibilmente commosso a fine match. Prima l’urlo liberatorio, poi la firma sulla telecamera: “Mi siete mancati” L'articolo Tennis, Berrettini al terzoturno a Roma: Fearnleybattuto in due set proviene da Ildenaro. 🔗Ildenaro.it

Matteo Berrettini raggiunge il terzo turno dell'Atp 1000 di Indian Wells, in California. Il 28enne romano n.29 al mondo ha superato 6-2 7-6(7/2) il 30enne australiano Christopher O'Connell, n.75 della classifica. Prossimo avversario di Berrettini sarà il greco Stefanos Tsitsipas (n.9) o il brasiliano Thiago Seyboth Wild (n.91). In campo ora nel secondo turno c'è Lorenzo Musetti, contro il russo Roman Safiullin. 🔗quotidiano.net

Roma, 8 mar. (askanews) – Inizia bene il Masters 1000 di Indian Wells per Matteo Berrettini. L’azzurro è al terzo turno grazie alla vittoria in due set sull’australiano Christopher O’Connell, n. 75 Atp, con il punteggio di 6-2, 7-6 in un’ora e 33 minuti di gioco. Stesso score e stesso copione del precedente di due settimane fa a Dubai: un parziale dominato (in questo caso il primo) e un altro risolto al tiebreak in cui è uscita fuori tutta la qualità di Berrettini, alla quinta vittoria negli ultimi sette match disputati. 🔗ildenaro.it

Buona la prima per Matteo Berrettini che accede al terzo turno degli Internazionali di Roma 2025. L’azzurro numero 30 del ranking Atp, ha superato in due set il britannico Jacob Fearnley (numero 57 in classifica) con il punteggio di 6-4 7-6 (0) in un’ora e 56?. Un ottimo inizio dunque per l’azzurro che nel primo set imprime la svolta al nono gioco strappando il servizio al britannico. Nella seconda frazione il trentenne romano sotto 4-1 è artefice di una splendida reazione che lo porta sul 5-5 per poi portare il set al tie break vinto 7-0. 🔗lapresse.it

