Taranto violenta la fidanzatina 12enne del figlio | farmacista condannato a 6 anni e 8 mesi di carcere

Incidente mortale a Taranto: quattro giovani perdono la vita nella notte, due erano minorenni - Quattro ragazzi sono morti in un grave incidente stradale avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 aprile lungo la strada provinciale tra Faggiano e Lizzano, in provincia di Taranto.

?Abusa della fidanzatina 12enne del figlio: «Lo mandava via con una scusa per restare da solo con lei e violentarla» - Un farmacista di 47 anni, arrestato e messo ai domiciliari a maggio di un anno fa, è stato condannato a sei anni e 8 mesi con l'accusa di violenza sessuale aggravata ai danni di una... 🔗 Leggi su leggo.it

Terribile, uomo abusa della fidanzatina 12enne del figlio. Una storia atroce - Nelle tranquille vie di una città che spesso sembra lontana da tragedie del genere, si nascondeva un incubo che solo ora è venuto alla luce. Un uomo di 47 anni, un farmacista conosciuto in città, ha approfittato della sua posizione di fiducia per agire in modo crudele e devastante. Un comportamento che sembrava innocuo, quello di un padre che accoglie la fidanzatina del figlio in casa, si è rivelato il preludio a un abuso sistematico e manipolatorio. 🔗Leggi su thesocialpost.it