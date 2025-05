Tangenzialina di Isolaccia sottopasso e ampliamento dello Ski Stadium | l’effetto Olimpiadi su Valdidentro

Valdidentro (Sondrio) – L’Amministrazione comunale di Valdidentro ha presentato le opere pubbliche che daranno un nuovo e più funzionale volto all’intero territorio.L’altra sera, il centro polifunzionale di Rasin è stato teatro dell’assemblea pubblica promossa dal Comune, un’occasione importante di confronto con la cittadinanza per presentare nel dettaglio alcune delle principali opere pubbliche in corso di realizzazione o in fase di progettazione. Numerosi i cittadini presenti alla serata per conoscere il futuro del territorio. Il sindaco Massimiliano Trabucchi e i consiglieri di maggioranza hanno illustrato alla popolazione l’avanzamento dei lavori finanziati con i fondi olimpici, a partire dalla realizzazione della Tangenzialina di Isolaccia. Tra gli interventi più significativi anche il sottopassaggio presso gli impianti di risalita della S. 🔗Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Tangenzialina di Isolaccia, sottopasso e ampliamento dello Ski Stadium: l’effetto Olimpiadi su Valdidentro

