Tagle il retroscena su Prevost prima dell' ultimo voto | Mi chiedeva cosa fare aveva il respiro profondo Gli ho offerto una caramella

Conclave, il clamoroso retroscena: chi stava per vincere prima di Prevost. Città del Vaticano – Nelle ore precedenti alla chiusura delle porte della Cappella Sistina, si percepiva già un’aria di convergenza tra i cardinali più esperti. Senza clamore, ma con fermezza, il nuovo Papa è stato eletto in un sorprendente quarto scrutinio, cogliendo di sorpresa anche i conoscitori più attenti dei processi vaticani. 🔗 tvzap.it

Al via la prima messa di Papa Prevost nella Cappella Sistina. Con Leone XIV concelebrano tutti i cardinali, elettori e non elettori. Sono in inglese e spagnolo, la prima e la seconda lettura della messa 'pro ecclesia', la prima per Papa Leone XIV. Sono le due lingue maggiormente usate nelle messe internazionali in Vaticano ma sono anche le due principali lingue parlate dal Pontefice poliglotta, nato. 🔗feedpress.me