SuperEnalotto la combinazione vincente di oggi 10 maggio

(Adnkronos) – Nessun '6' né '5+1' al concorso del SuperEnalotto di oggi sabato 10 maggio. Centrati invece sette '5' che vincono 27.078,62 euro ciascuno. Il jackpot per il prossimo concorso sale a 31,4 milioni di euro. La schedina minima nel concorso del SuperEnalotto prevede 1 colonna (1 combinazione di 6 numeri). La giocata massima invece comprende . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

