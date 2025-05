Sucic partecipa alla goleada della Dinamo Zagabria | vittoria facile!

Ampissima vittoria da parte dellaDinamoZagabria in campionato: la sfida casalinga contro lo Slaven Belupo termina 5-0 e il futuro calciatore dell’Inter Petar Sucic fa bottino pieno.PRIMO TEMPO – Nella trentacinquesima giornata del campionato croato la DinamoZagabria accoglie in casa lo Slaven Belupo, che occupa la quinta posizione in classifica. La squadra di Fabio Cannavaro, che invece è al secondo posto, sblocca la gara prima del ventesimo e poi stordisce gli avversari prima della fine del primo tempo. Al 18?, infatti, arriva il primo gol ad opera di Stojkovic e al 41? il raddoppio di Kulenovic, mandato in rete da quello che sarà il prossimo centrocampista dell’Inter: Petar Sucic. A un minuto dall’intervallo, al 44?, l’autore del primo gol sigla la doppietta e mette in cassa forte il 3-0. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Sucic partecipa alla goleada della Dinamo Zagabria: vittoria facile!

Potrebbe interessarti su Zazoom: Inter, colpo a centrocampo: ufficiale l’arrivo di Petar Sucic dalla Dinamo Zagabria - L'Inter ha ufficializzato l'acquisto di Petar Sucic, talentuoso centrocampista croato classe 2003, dalla Dinamo Zagabria. Il club nerazzurro verserà 14 milioni di euro più 2 milioni di bonus per il giocatore, che si aggregherà alla squadra di Simone Inzaghi nella prossima stagione, in tempo per il Mondiale per Club.

Dinamo Zagabria fuori dalla coppa! Sconfitta con Sucic in campo - La Dinamo Zagabria perde con il risultato di 1-0 ai quarti di finale di Coppa di Croazia contro l’Osijek. L’Inter continua a guardare Petar Sucic, rientrato in campo. FUORI – La Dinamo Zagabria perde clamorosamente contro l’Osijek ai quarti di finale di Coppa di Croazia con il risultato di 1-0. La squadra di Fabio Cannavaro continua ad andare male in questa stagione deludente dal punto di vista degli obiettivi mancati. 🔗Leggi su inter-news.it

Dinamo Zagabria, pari beffa nel finale e in nove: Sucic subentra nei primi 45?! - La Dinamo Zagabria, in doppia inferiorità numerica, si fa rimontare nel finale dall‘Hajduck Spalato. Il nuovo acquisto dell’Inter, Petar Sucic, subentra nel primo tempo.INGRESSO – L’Inter guarda con attenzione Dinamo Zagabria-Hajduck Spalato, il derby andato in scena oggi pomeriggio nel campionato croato. In campo, infatti, c’è anche Petar Sucic, il centrocampista acquistato nel mercato di gennaio che vestirà i colori nerazzurri a partire da giugno 2025. 🔗Leggi su inter-news.it

Calciomercato Inter LIVE: Sucic in campo nel pareggio della Dinamo Zagabria contro l’Hajduk; Beukema, non solo i nerazzurri, anche il Chelsea mette nel mirino il difensore del Bologna - di RedazioneEcco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noiIl calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Simone Inzaghi. 🔗Leggi su internews24.com

VIDEO – Sucic, gol da favola con la Dinamo Zagabria! L’Inter gongola - Petar Sucic. Foto di Jasmin Walter/Getty Images, via One Football. Ieri Sucic ha segnato e vinto con la maglia della Dinamo Zagabria. Il centrocampista, futuro giocatore dell’Inter, ha aperto le danze ... 🔗inter-news.it

