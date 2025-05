Sucic in gol con la Dinamo Zagabria | l’Inter pregusta il nuovo colpo!

Petar Sucic continua a rendersi protagonista con la DinamoZagabria. Per il futuro centrocampista dell'Inter arriva un gol nella sfida con lo Slaven Belupo.GOL! – La DinamoZagabria affronta in casa lo Slaven Belupo, ottenendo un ottimo risultato già nel primo tempo. All'Intervallo, infatti, la squadra allenata dall'italiano Fabio Cannavaro chiude sul 3-0. Alla ripresa, poi, contribuisce anche Petar Sucic, il centrocampista croata che l'Inter si è già assicurato per la prossima stagione. Il regista, partito titolare nella gara di campionato, ha segnato al 65? della ripresa. Anche nel primo tempo, però, Sucic è riuscito a mettersi in mostra, con l'assist che ha permesso a Kulenovic di siglare il momentaneo 2-0. l'Inter non può che osservare ed apprezzare.Sucic protagonista in DinamoZagabria-Slaven Belupo, 5-0 al 75?

Sucic inamovibile, ma la Dinamo Zagabria fa solo pari: in gol ex Serie A - La Dinamo Zagabria di Sucic ha pareggiato fuori casa 1-1 sul campo del Vareszdin. Il prossimo centrocampista dell'Inter non esce più.SOLO UN PARI – Petar Sucic dopo i 120? in Francia-Croazia di Nations League, non si risparmia nemmeno in campionato e gioca tutta la partita tra il Varaszdin e la Dinamo Zagabria. Il prossimo centrocampista dell'Inter, rispetto alla posizione da trequartista occupata in nazionale con Dalic, ritorna sulla sua zona naturale: ossia centrocampista centrale.

Gol Sucic, il futuro centrocampista dell'Inter incanta in Croazia: la sua rete da sogno in Dinamo Zagabria Osijek! Petar Sucic ritrova la gioia del gol e lo fa davvero bello! Il centrocampista croato classe 2003 è il primo colpo chiuso dagli uomini del calciomercato Inter per la prossima stagione, i quali lo hanno acquistato dalla Dinamo Zagabria già a gennaio, col calciatore che si trasferirà a Milano da giugno.

VIDEO – Sucic, gol da favola con la Dinamo Zagabria! L'Inter gongola - Ieri Sucic ha segnato e vinto con la maglia della Dinamo Zagabria. Il centrocampista, futuro giocatore dell'Inter, ha aperto le danze con un meraviglioso.GOL STRAORDINARIO – Petar Sucic è ormai ritornato sui suoi standard naturali, dopo l'infortunio al metatarso rimediato nel mese di novembre e che lo ha costretto ai box per circa tre mesi. Dopo aver ritrovato la nazionale durante le ultime partite di Nations League, ieri ha trovato un grande gol, il secondo della sua stagione, nella sfida vinta dalla Dinamo Zagabria contro l'Osijek in campionato.

Video Inter, guarda il gran gol di Sucic: cavalcata palla al piede e destro a giro

Inter, Sucic ancora in goal con la Dinamo Zagabria - Altro goal per Petar Sucic con la Dinamo Zagabria. Il centrocampista classe 2003 segna la rete del 4-0 nel turno casalingo con lo Slaven Belupo nella 34esima e terzultima.

