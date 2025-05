‘Su Wesley c’è anche l’Inter’ | in Brasile sicuri! Contatti con l’entourage

L’Inter ha messo nel mirino Wesley del Flamengo. In Brasile ne sono sicuri, ma sul giocatore ci sarebbe anche il Manchester City.IN CORSA – Wesley nella lista dell’Inter. Il ragazzo brasiliano, 21 anni, è un laterale di destra del Flamengo e da poco anche della Nazionale del Brasile. Il portale brasiliano BolaVip parla dell’interesse dell’Inter nei confronti del giocatore brasiliano, che sta facendo molto bene tra le fila della Rubro-Negro. Sul ragazzo c’è soprattutto il Manchester City di Pep Guardiola, alla ricerca di un degno erede di Kyle Walker, che a gennaio è partito in direzione Milan. Il Flamengo valuta Wesley 45 milioni di euro. Per quanto riguarda i Citizens, ad oggi, hanno chiesto solamente informazioni senza avanzare una proposta ufficiale. Ma l’Inter non sta a guardare.L’Inter chiede informazioni per Wesley: Contatti con i suoi rappresentantiContatti CON l’entourage – Secondo i colleghi brasiliani, infatti, l’Inter ha già contattato l’entourage di Wesley, per capire se ci fosse la disponibilità per aprire ad una trattativa. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - ‘Su Wesley c’è anche l’Inter’: in Brasile sicuri! Contatti con l’entourage

