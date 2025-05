© Ilpiacenza.it - Stadio Beltrametti, nuove luci per i campi da rugby e allenamento: ok al progetto esecutivo

nuove luci per lo Stadio Beltrametti , ok dal Comune di Piacenza al progetto esecutivo .Un intervento di efficientamento energetico previsto per il campo da rugby e il campo di allenamento dell’impianto sportivo di Largo Anguissola, utilizzati dal Piacenza rugby Club, dall’associazione sportiva. 🔗 Ilpiacenza.it

