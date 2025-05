Spie ungheresi nella guerra di Ucraina | la denuncia di Kiev

Attesa per i colloqui fra ucraini e americani a Gedda. Scoppia una guerra di spie fra Mosca e Londra. Intanto in Romania, scontri a Bucarest dopo l’esclusione dalle elezioni presidenziali del leader di estrema destra Calin Georgescu. Che annuncia ricorsoServizio di Vito D’Ettorre e Fabio BolzettaThe post Ucraina, attesa per il vertice a Gedda. Guerra di spie tra Mosca e Londra first appeared on TG2000. 🔗tv2000.it