Spedizione punitiva | devastano un suv a sprangate e malmenano i rivali

Sono scesi da una Volvo station wagon e in tre hanno devastato, con bastoni e spranghe, i finestrini laterali di una Bmw X3 parcheggiata di fronte al bar "Allo stadio" di via Nino Bixio, a pochi passi dallo stadio Tenni. Poi hanno aggredito due uomini, di 25 e 30 anni, rimasti feriti in maniera. 🔗Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Spedizione punitiva: devastano un suv a sprangate e malmenano i rivali

Altre fonti ne stanno dando notizia

Un’azione violenta e pianificata, culminata in un’aggressione cruenta: è quanto accaduto martedì sera in un appartamento di via San Carlo da Sezze, a Latina, dove un giovane sottoposto agli arresti domiciliari è stato ferocemente aggredito da due uomini. La Polizia di Stato, dopo un’indagine-lampo, ha sottoposto a fermo un 23enne, ritenuto il complice dell’assalitore ancora ricercato.L’aggressione: morsi e ferite permanentiSecondo la ricostruzione degli investigatori della Squadra Mobile, il raid si sarebbe configurato come una spedizione punitiva, orchestrata per punire la vittima ... 🔗dayitalianews.com

C'è anche un 31enne di Calvi Risorta tra gli undici arrestati per il tentato omicidio di un detenuto avvenuto all'interno del carcere di Avellino lo scorso 22 ottobre. Si tratta di Raffaele Zona, coinvolto nel violento pestaggio con l'utilizzo di spranghe che ha ridotto in fin di vita il recluso... 🔗casertanews.it

Un episodio di violenza scuote la comunità di Portici, dove un insegnante di musica, Sergio Orlandi, è stato aggredito brutalmente da un suo studente, un ragazzino di 14 anni, che ha organizzato una spedizione punitiva con l’aiuto di un amico. La vicenda ha avuto inizio a scuola, dove il professore aveva rimproverato il giovane per un comportamento inadeguato durante la lezione. Dopo una minaccia da parte dello studente, l’insegnante aveva deciso di non sporgere denuncia, ma l’episodio ha avuto un seguito drammatico fuori dalle mura scolastiche. 🔗thesocialpost.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Spedizione punitiva: devastano un suv a sprangate e malmenano i rivali. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Spedizione punitiva con un Rottweiler, giovane accerchiato e pestato a sangue a Fermo - FERMO Calci, cazzotti in faccia, e per finire la testa sbattuta contro il muro di una palazzina. Insomma, una vera e propria spedizione punitiva, con tanto di cane di grossa taglia al seguito per ... 🔗corriereadriatico.it

Spedizione punitiva per «spezzare le gambe» alla vittima di estorsione che lo ha fatto arrestare: 81enne ingaggia i picchiatori dai domiciliari. Incarcerato - MALO (VICENZA) - Una spedizione punitiva dalla Sicilia per far «spaccare le gambe» al professionista vicentino a cui estorcevano denaro e che li aveva fatti arrestare. Il tutto oraganizzato ... 🔗msn.com

Spedizione punitiva: difende l’amico e gli spaccano il braccio - L’amico è vittima di una spedizione punitiva, lui interviene per aiutarlo, ma ha la peggio: viene picchiato brutalmente riportando la frattura di un avambraccio. Saranno i carabinieri della ... 🔗laprovinciadicomo.it