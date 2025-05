Spagna sotto una nube tossica | paura per un incendio in una fabbrica chimica a Barcellona

Una nubetossica di cloro ha investito sei comuni catalani dopo un incendio in una fabbricachimica a Vilanova i la Geltrú, vicino a Barcellona. Le autorità hanno imposto il confinamento dei residenti per ore. Nessun ferito, ma resta alta l’allerta per i rischi sanitari. 🔗Fanpage.it

Una nube tossica, provocata dall’incendio in un magazzino industriale, ha costretto a isolare cinque città nella regione spagnola della Catalogna. Il rogo è divampato sabato mattina presto in una fabbrica piena di prodotti per piscine a Vilanova i la Geltrú, una città a 48 chilometri a sud di Barcellona. Le autorità hanno avvertito i residenti di Vilanova, Roquetes, Cubelles, Cunit e Calafell di rimanere in casa e tenere le finestre chiuse a causa della nube tossica di cloro. 🔗lapresse.it

In California, una serie di attacchi di leoni marini sta spaventando numerosi bagnanti e surfisti. Questi esemplari, secondo gli esperti, sono sotto l’effetto di un avvelenamento causato da alghe tossiche rosse. Il 30 marzo, a Long Beach, una ragazza di 15 anni, Phoebe Beltran, è stata morsa al braccio destro da un leone marino mentre nuotava. Dopo l’incidente, il capo della sicurezza marina di Long Beach, Gonzalo Medina, ha dichiarato che un simile attacco non era mai avvenuto nei suoi 25 anni di esperienza. 🔗ilfattoquotidiano.it

Ieri in Spagna, Portogallo e parti della Francia meridionale si è consumato il più grande blackout della storia in Europa. L’intera penisola iberica si è ritrovata senza energia elettrica. Treni fermi, metropolitane bloccate, semafori spenti, sistemi di pagamento elettronici non funzionanti e molto altro ancora. Di fatto la civiltà ha smesso di funzionare per qualche ora. Ad oggi non si ha ancora la certezza di cosa abbia causato il blackout, ma una delle ipotesi più gettonate indica come colpevole le energie rinnovabili. 🔗panorama.it

