Spagna nube tossica vicino a Barcellona | le immagini riprese da un drone

Una nubetossica, provocata dall’incendio in un magazzino industriale, ha costretto a isolare cinque città nella regione spagnola della Catalogna. Il rogo è divampato sabato mattina presto in una fabbrica piena di prodotti per piscine a Vilanova i la Geltrú, una città a 48 chilometri a sud di Barcellona. Le autorità hanno avvertito i residenti di Vilanova, Roquetes, Cubelles, Cunit e Calafell di rimanere in casa e tenere le finestre chiuse a causa della nubetossica di cloro. L’incendio non si è propagato ad altri edifici ed è stato domato. Ventiquattro squadre di vigili del fuoco e un drone rimangono sul posto per monitorare i livelli di tossicità. 🔗Lapresse.it © Lapresse.it - Spagna, nube tossica vicino a Barcellona: le immagini riprese da un drone

Su altri siti se ne discute

A Caivano, in provincia di Napoli, fiamme all'interno di una fabbrica di solventi e prodotti chimici: allerta per cittadini e residenti 🔗notizie.virgilio.it

Una donna di nazionalità spagnola di 55 anni di età è morto dopo essere caduta nel vuoto dal parapetto in prossimità della scalinata, in piazza Trinità de'... 🔗ilmessaggero.it

È scoppiato ieri pomeriggio, mercoledì 9 aprile 2025, un vasto incendio presso l’impianto chimico Chimpex Industriale S.P.A., situato nella zona ASI di Pascarola, frazione del comune di Caivano, a nord di Napoli. Incendio alla Chimpex di Pascarola: nube tossica visibile per chilometri, scuole chiuse in diversi comuni L’azienda è specializzata nella lavorazione di solventi. Le […]L'articolo Incendio alla Chimpex di Pascarola: nube tossica visibile per chilometri, scuole chiuse in diversi comuni sembra essere il primo su Teleclubitalia. 🔗teleclubitalia.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

