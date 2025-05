Sorpreso dalla polizia mentre compie un furto in un' auto in sosta davanti alla stazione | arrestato

Un 19enne senza fissa dimora è stato arrestato nei giorni scorsi dallapolizia per furto aggravato. Erano circa le 3 del mattino quando gli agenti lo hanno notato in un parcheggio vicino la stazione ferroviaria mentre era con il busto all'interno di un'automobile parcheggiata.Gli agenti. 🔗Ilpescara.it © Ilpescara.it - Sorpreso dalla polizia mentre compie un furto in un'auto in sosta davanti alla stazione: arrestato

