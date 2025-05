“Sono umile servitore aiutatemi Raccogliamo eredità di Francesco” | cosa ha detto Papa Leone XIV ai cardinali

"Non sono altro che umileservitore. So che non sono solo e posso contare sulla vostra vicinanza": oggi 10 maggio PapaLeone XIV ha incontrato per due ore i cardinali che lo hanno eletto due giorni fa. Ecco cosa ha detto. 🔗Fanpage.it

"Il Papa, a cominciare da San Pietro e fino a me, suo indegno successore, è un umile servitore di Dio e dei fratelli, non altro che questo. Bene lo hanno mostrato gli esempi di tanti miei predecessori, da ultimo quello di Papa Francesco stesso, con il suo stile di piena dedizione nel servizio e sobria essenzialità nella vita, di abbandono in Dio nel tempo della missione e di serena fiducia nel momento del ritorno alla Casa del Padre". 🔗quotidiano.net

Verano Brianza – “Come avevo detto, non era finita”. Stefano Conti, il trader detenuto per 423 giorni nell’infernale carcere di Panama e per altri cinque mesi agli arresti domiciliari con l’accusa di tratta di essersi umani a scopo sessuale, è ancora “prigioniero“. Libero di girare per Panama, ma obbligato a non lasciare il Paese. Dopo un mese di processo, è stato assolto con formula piena assieme ai suoi due coimputati (rischiava 30 anni di prigione, 42 a testa i suoi coimputati), ma ancora non è libero di tornare. 🔗ilgiorno.it

Paura per un uomo anziano scomparso da Roma dopo essere stato trasportato in ospedale su un'ambulanza. L'appello del figlio: "Non è in buona salute aiutatemi a trovarlo".Continua a leggere 🔗fanpage.it

'Sono un umile servitore' - E il Papa: ”Mi è venuto dal cuore, mi aiuta ad essere umile e servitore come deve essere il vostro Vescovo” e ancora “Le cose che vengono dal cuore non hanno spiegazioni”. I ragazzi prima erano ... 🔗servizitelevideo.rai.it