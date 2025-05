Sogno Shaquille O’Neal comunicato ufficiale del Napoli Basket – IL POST

In queste ore l’accostamento alla star della pallacanestro, ShaquilleO’Neal ha fatto scatenare l’entusiasmo tra i tifosi: c’è il comunicato in merito del NapoliBasket.In mattinata, la notizia ha fatto letteralmente sobbalzare tutto il mondo del Basket. L’accostamento di ShaquilleO’Neal, icona che ha fatto la storia della pallacanestro mondiale, ha fatto partire subito l’entusiasmo attorno al NapoliBasket, che quest’oggi ha anche confermato il passaggio della società (clicca qui per il comunicato).Intanto, le voci su Shaq hanno continuato ad animare il dibattito tra i sostenitori, e non potrebbe essere altrimenti considerata la portata del personaggio in questione. In serata, però, è arrivata la precisazione ufficiale da parte della società, con una nota apparsa sul sito ufficiale.NapoliBasket: la società smentisce su ShaquilleO’NealIl NapoliBasket, attraverso una nota ufficiale, ha smentito l’esistenza di contatti diretti con ShaquilleO’Neal. 🔗Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Sogno Shaquille O’Neal, comunicato ufficiale del Napoli Basket – IL POST

Shaquille O’Neal lascia lo studio e corre in bagno: l’«incidente» dell’ex campione Nba in diretta tv – Il video - Piccolo fuoriprogramma per Shaquille O’Neal durante una diretta televisiva. L’ex leggenda del basket, che oggi fa l’opinionista tv, ha dovuto lasciare la trasmissione Inside the Nba e correre in bagno. Mentre Kenny Smith, un altro opinionista ed ex cestista, stava analizzando i risultati delle ultime partite dei playoff, Shaq si è alzato in piedi e ha iniziato a correre fuori dall’inquadratura.Il siparietto in diretta tvGli altri ospiti dello studio non sono riusciti a trattenere le risate e hanno passato i minuti successivi, praticamente fino al ritorno dello stesso O’Neal proprio ... 🔗Leggi su open.online

Shaquille O’Neal si prende il Napoli Basket - Shaquille O’Neal pronto ad approdare nel basket italiano e precisamente al Napoli dove nelle prossime settimane si concluderà l’affare per il passaggio di proprietà in favore dell’imprenditore italo a ... 🔗informazione.it