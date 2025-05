Sognando Ballando con le Stelle prima puntata | subito fuori Yoyo Flow

La gara per eleggere il nuovo insegnante di Ballando è subito entrata nel vivo. Nel corso del primo appuntamento di SognandoBallando con le Stelle, in onda su Rai 1, YoyoFlow ha avuto infatti la peggio sugli altri nove avversari ed è stato costretto a rinunciare alla possibilità di approdare nel cast della ventesima edizione del talent show condotto da Milly Carlucci. Serata positiva, invece, per Vanessa Lacedonia, vincitrice di puntata insieme a Carlo Aloia. Ecco dunque la cronaca di quanto è successo.Cavalli di battaglia per gli aspiranti maestriLa gara della primapuntata è incentrata sui cavalli di battaglia scelti dai partecipanti. Ad aprire le danze è l’aspirante insegnante Valentina Fiorini, affiancata da Nikita Perotti. Dopo aver raccontato brevemente la sua storia, compresa la difficile situazione economica della sua famiglia e il casting fatto con il marito (che però è stato scartato), la ragazza si cimenta in un boogie. 🔗Leggi su Davidemaggio.it © Davidemaggio.it - Sognando Ballando con le Stelle, prima puntata: subito fuori Yoyo Flow

Sognando… Ballando con le Stelle, anticipazioni del 9 maggio: cosa succede nella prima puntata - Venerdì 9 maggio, le luci dell’Auditorium Rai del Foro Italico si accenderanno su un sogno che prende forma a passi di danza. Milly Carlucci torna in prima serata su Rai1 con Sognando… Ballando con le stelle, lo spin-off che celebra i primi 20 anni di Ballando con le stelle e arruola la giuria al gran completo. Non mancherà nessuno e finalmente si è anche sciolto il nodo Guillermo Mariotto.Sognando…Ballando con le stelle, le anticipazioni del 9 maggioVent’anni sono un traguardo molto importante. 🔗Leggi su dilei.it

Sognando Ballando con le Stelle, la frecciata di Selvaggia Lucarelli a Sonia Bruganelli. Classifica, vincitore ed eliminato prima puntata - Continua la prima puntata di Sognando Ballando con le Stelle, con una staffilata polemica di Selvaggia Lucarelli, in occasione dell'esibizione di Vanessa e Carlo Aloia, il ballerino che lo scorso hanno ha ballato con Sonia Bruganelli, e la giudice non perde occasione per lanciare la sua freccia... 🔗Leggi su europa.today.it

Sognando Ballando con le stelle: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntata - Sognando Ballando con le stelle: le anticipazioni e gli ospiti della prima puntataQuesta sera, 9 maggio 2025, alle ore 21.30 va in onda la prima puntata di Sognando Ballando con le stelle, per quattro puntate, per celebrare i 20 anni di un programma di grande successo come Ballando con le stelle. Sarà anche l’occasione per rivedere in pista alcuni dei concorrenti e maestri più amati di queste edizioni. 🔗Leggi su tpi.it

Sognando...Ballando con le Stelle, Vanessa Lacedonia con Carlo Aloia vince la prima puntata - La ballerina si è esibita in una salsa, danza caraibica con la quale ha vinto i campionati mondiali dedicati a questa specialità ... 🔗msn.com

Il caos dietro le quinte di Sognando Ballando con le Stelle - La prima puntata di Sognando Ballando con le Stelle ha riservato sorprese non solo sul palco, ma anche dietro le quinte. La trasmissione, condotta da Milly Carlucci, ha celebrato i suoi 20 anni di sto ... 🔗notizie.it

Sognando... Ballando, le pagelle della prima puntata: Hugo timido (7.5), Yaniya la più elegante (9), Hoara Borselli tanghera da standing ovation - La festa televisiva per i 20 anni di Ballando con le stelle è ufficialmente cominciata. Il sipario su Sognando ballando con le stelle si è alzato e Milly Carlucci ha accolto il ... 🔗msn.com