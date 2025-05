Sognando Ballando con le Stelle 2025 eliminati | chi sono gli eliminato della prima puntata del 9 Maggio? La classifica

E’ da poco calato il sipario sulla primapuntata di “Sognando. Ballando con le Stelle2025, “costola” del celebre dance show di successo condotto da Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Una puntata ricca di colpi di scena, scontri e confronti tra concorrenti e giuria. Ecco cosa è successo e chi sono gli eliminati di questa puntata andata in onda venerdì 9 Maggio2025.SognandoBallando con le Stelle2025, il racconto dellaprimapuntata del 9 MaggioA scendere in pista durante la primapuntata di Sognando. Ballando con le Stelle2025, per danzare sulle note dell’orchestra diretta da Paolo Belli e sottoporsi al giudizio della giuria composta da Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto sono state le coppie così abbinate tra maestri storici e aspiranti maestri:Pasquale La Rocca – Janiya MamiMoreno Porcu – Aly ZLuca Favilla – Eleonora RiccardiNikita Perotti – Valentina FioriCarlo Aloia – Vanessa LacedoniaVeera Kinnunen – Mario CecinatiRebecca Gabrielli – Yoyo FlowAnastasia Kuzmina – ChiquitoAlessandra Tripoli – Yuri OrlandoGiada Lini – Hugo NordstromAnche in questa versione del programma non mancano i tribuni Simone Di Pasquale, Sara Di Vaira e Rossella Erra e la new entry Matteo Addino, con a bordo campo sempre Alberto Matano e i maestri. 🔗Superguidatv.it © Superguidatv.it - Sognando Ballando con le Stelle 2025 eliminati: chi sono gli eliminato della prima puntata del 9 Maggio? La classifica

