Softball | sorride davvero solo Pianoro nel sabato di Serie A1 Pari per Bollate Forlì e Saronno

Prosegue il momento d’oro di Pianoro nella Serie A1 2025 di Softball. In occasione della giornata odierna infatti le Mia Office Blue hanno vinto ampiamente la Serie contro Parma, continuando la loro scalata in classifica, dove al momento occupano il terzo posto. Bella prova per le ragazze bolognesi, capaci di battere le avversarie prima per 12-4 e, successivamente, per 14-1. Mezzo passo falso invece per le altre contendenti al titolo, a cominciare da Bollate, caduta in gara-1 al cospetto di Caronno per 5-7, salvo vincere poi gara-2 per 5-0.Si sono divise la posta anche Saronno e Forlì in uno dei match più importanti della giornata odierna. Nella prima sfida a passare è stata la formazione lombarda per 5-6, mentre nella seconda le romagnole hanno ripristinato con solidità gli equilibri. Pari inoltre tra le Thunders e Collecchio. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Softball: sorride davvero solo Pianoro nel sabato di Serie A1. Pari per Bollate, Forlì e Saronno

Softball: Pianoro liquida Macerata nella domenica di Serie A1. Emiliane a punteggio pieno - Tutto facile per Pianoro nella domenica dedicata alla Serie A1 2025 di softball. La compagine emiliana si è infatti imposta senza patemi nel doppio confronto contro Macerata, andando avanti a punteggio spedito con quattro vittorie su quattro partite disputate, ruolino di marcia pari soltanto a Bollate. Buona la prestazione delle Mia Office Bue Girls, particolarmente brave a lasciare a zero l’attacco delle marchigiane. 🔗Leggi su oasport.it

Softball: Pianoro ferma Bollate nella domenica di Serie A1. Forlì sul velluto - Arriva il primo passo falso per Bollate nella Serie A1 2025 di softball. La squadra lombarda si è infatti divisa la posta con Pianoro in occasione del doppio confronto andato in scena oggi, domenica 27 aprile, rimanendo comunque ampiamente in testa della classifica con undici vittorie su undici match disputati. Una giornata molto emozionante quella appena andata in archivio, complice anche le condizioni non semplici della formazione bolognese, ancora sotto shock per la morte della compagna Alice Morelli, per cui si è osservato in questi giorni un minuto di raccoglimento. 🔗Leggi su oasport.it

Softball: debutti senza problemi per Bollate e Pianoro in Serie A1 - Se ieri tra Saronno e Collecchio si è avuta la parità nella serie, quest’oggi sono arrivate le prime accoppiate di gare portate a casa in questa nuova Serie A1. Il tutto mentre bisogna chiaramente attendere Forlì-Parma e Macerata-Caronno, che sono state rinviate rispettivamente all’8 aprile e al 1° maggio a causa del maltempo.Per quel che riguarda Rovigo e Bollate, è l’MKF che non fa sconti. In gara-1 il punteggio è di 15-0 con manifesta già alla quarta ripresa: oltre metà dei punti arrivano solo dalla prima, con Bigatton, Torre, Longhi e Modrego sugli scudi. 🔗Leggi su oasport.it

