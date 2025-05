Sinner | vince subito a Roma 6-3 e 6-4 contro Navone Bene anche Berrettini

Il n.1 al mondo ha sconfitto in due set l'argentino Mariano Navone, n.99 Atp, col punteggio di 6-3, 6-4, e accede al terzo turno degli Internazionali

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner - ritorno show agli Internazionali: batte Navone ed emoziona il Centrale - Jannik Sinner è tornato. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 10 maggio, l'argentino Mariano Navone nel secondo turno degli Internazionali d'Italia, vincendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-4.

Sinner vince e infiamma Roma al ritorno in campo, bene Berrettini e Paolini - ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner non sbaglia. Al rientro in campo 104 giorni dopo lo stop legato alla vicenda Clostebol, il numero 1 del mondo fa il suo esordio agli Internazionali d’Italia e batte una buona versione di Mariano Navone: 6-3 6-4 il punteggio in favore del tre volte campione Slam che, nonostante qualche difficoltà al servizio nel secondo set, è riuscito ad evitare di allungare ulteriormente il match, chiuso in un’ora e 38 minuti. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Tennis, Roma: Sinner vince al debutto - 20.50 Il n.1 è tornato. Jannik Sinner torna a giocare dopo 104 giorni e vince al primo turno degli Internazionali di Roma. Battuto 6-3 6-4 in 1h38' l'argentino Mariano Navone, n.99 Atp. Al secondo turno l'avversario è l'olandese De Jong Parte sciolto Jannik, che però al 3° gioco salva una palla break,poi strappa il servizio a Navone a quello successivo, per chiudere dopo aver sprecato una palla set. 🔗Leggi su servizitelevideo.rai.it

Internazionali, Arnaldi cade subito a Roma: Bautista Agut vince in due set - Matteo Arnaldi, numero 37 del ranking, è stato sconfitto in due set da Roberto Bautista Agut per 6-4, 6-3 in un’ora e 54 minuti di gioco. Si ferma così subito il cammino dell’italiano agli Internazionali d’Italia 2025 mentre lo spagnolo accede al secondo turno, dove affronterà Tommy Paul, numero 11 del ranking.IL TABELLONE dell’ATP di RomaLA STORIA – L’albo d’oro degli InternazionaliUn match sottotono quello di Arnaldi, arrivato in quella che evidentemente è stata una giornataccia per l’azzurro. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

