Sinner vince 6-3 6-4 contro Navone al rientro in campo dopo lo stop di tre mesi

Nonostante qualche errore Sinnervince nettamente la gara di esordio agli Internazionali d'Italia 2025. Il suo prossimo avversario sarà de JongL'articolo Sinnervince 6-3 6-4 controNavone al rientro in campodopo lo stop di tre mesi proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Sinner vince 6-3 6-4 contro Navone al rientro in campo dopo lo stop di tre mesi

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l’ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un’ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Case per over 64: vince il trilocale - L’età media degli acquirenti di case in Italia si attesta su 43,8 anni, secondo l’analisi delle compravendite effettuate attraverso le reti del Gruppo Tecnocasa nel primo semestre del 2024. Il dato resta stabile rispetto al primo semestre del 2023, ma in aumento rispetto ai semestri precedenti... 🔗Leggi su chietitoday.it

Internazionali d’Italia 2025, Navone sarà l’avversario di Sinner: Cinà battuto. Nardi vince il derby con Cobolli, passa anche Gigante. Out gli altri italiani - Sarà Mariano Navone, n. 99 del mondo, l’avversario di Jannik Sinner al rientro agonistico previsto sabato 10 maggio agli Internazionali d’Italia. Sfuma quindi la possibilità di un suggestivo derby tra il numero 1 del ranking ATP e Federico Cinà, 18enne wild card, sconfitto con un doppio 6-3 dall’argentino.Un arrivederci per il giovane talento azzurro, che sul Grand Stand Arena al Foro Italico non riesce a capitalizzare tre palle break nel game d’apertura. 🔗Leggi su sportface.it

Riccardo Piatti, ex coach di Sinner: «Con lui sono stato duro. Rientra e vince» - Ha cresciuto l’attuale numero unoJannik Sinner è letteralmente cresciuto al Piatti Tennis Center una istituzione e centro creato da Riccardo Piatti, suo ex coach. Piatti ha così parlato in una lunga intervista a Corriere della Sera dopo tre anni dall’addio al campione di San Candido«Ho smesso di vivere la vita degli altri. 52 settimane all’anno in trasferta, la famiglia che ruota intorno alle esigenze del giocatore: Gasquet, Ljubicic, Raonic, Djokovic, Sinner. 🔗Leggi su 361magazine.com

Cosa riportano altre fonti

Derby Berrettini-Musetti al MCCC: è il quarto nella storia dei 1000; Torino ATP Finals: Jannik Sinner è in semifinale. Battuto Medvedev (63 64); Nitto ATP Finals, Sinner come Lendl: trionfa senza cedere set; Roland Garros, day 2: rivivi le sei vittorie italiane. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Torino ATP Finals: Jannik Sinner è in semifinale. Battuto Medvedev (63 64) - inarrestabile la marcia di Jannik Sinner che finora ha incassato tre vittorie su tre. Questa sera è stato liquidato anche il russo Daniil Medvedev (63 64 in 1h e 15 minuti di gioco) e vola così in ... 🔗primapress.it

Sinner supereroe: vince tutto anche senza giocare - Il britannico sarebbe stato in grado di trionfare ugualmente, anche al cospetto del numero 1 del mondo? Sinner supereroe: vince tutto anche senza giocare (AnsaFoto) – Ilveggente.it Una risposta a ... 🔗ilveggente.it

Sinner sarà n°1 almeno fino al 4 maggio. A Zverev serve vincere Monte Carlo, Monaco di Baviera e Madrid per il sorpasso - Lo ribadiamo ormai ogni settimana: il regno di Jannik Sinner alla posizione n°1 del ... il francese Arthur Fils vince in rimonta in tre set col punteggio di 3-6, 6-3, 6-4, superando anche un ... 🔗informazione.it