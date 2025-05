Sinner torna in campo vittoria ed emozioni a Roma

Il numero 1 del mondo al terzo turno degli Internazionali dopo il successo al debutto contro Mariano Navone Roma - Jannik Sinner non sbaglia. Al rientro in campo 104 giorni dopo lo stop legato alla vicenda Clostebol, il numero 1 del mondo batte una buona versione di Mariano Navone: 6-3 6-4 il punteg 🔗Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sinner torna in campo, vittoria ed emozioni a Roma

Jannik Sinner c'è: il numero 1 del mondo torna in campo a Roma e supera Navone. E sulla telecamera scrive: "Che bello" - Il ritorno in campo del numero 1 del mondo. Jannik Sinner ha riassaporato il tennis giocato e le partite ufficiali dopo il periodo di squalifica e lo ha fatto bagnando positivamente il suo esordio nel torneo Atp Master 1000 di Roma. L'altoatesino ha piegato la resistenza dell'argentino Navone in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. "Che bello": Jannik Sinner lo ha scritto sulla telecamera al termine. 🔗Leggi su feedpress.me

Sinner torna in campo agli Internazionali d’Italia: il montepremi di Roma - Gli Internazionali di Roma 2025 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi della stagione tennistica. Il torneo, in programma al Foro Italico, si svolge come di consueto sulla terra battuta ed è considerato uno dei principali appuntamenti del circuito ATP e WTA.L’edizione 2025 attirerà particolare attenzione anche per la partecipazione di Jannik Sinner, numero uno al mondo e che torna in campo per la prima volta dopo una squalifica. 🔗Leggi su quifinanza.it

Sinner torna in campo, Alcaraz ossessionato dal suo fantasma. Duello rinviato al Roland Garros: tutti vogliono la finale tra Jannik e me - Sinner-Alcaraz: la sfida si rinnova al netto delle ultime scalate al vertice. Intanto, dopo settimane di attesa e speculazioni, Jannik Sinner è pronto a calcare nuovamente i campi da tennis, con quella compostezza glaciale che lo distingue da chiunque altro. Il talento di San Candido torna in campo come un guerriero che ha saputo ascoltare il proprio corpo, senza cedere alla pressione mediatica. Il suo rientro non è solo una questione sportiva, è un messaggio: la lucidità e la gestione sono più potenti della fretta. 🔗Leggi su secoloditalia.it

Sinner torna in campo, vittoria ed emozioni a Roma - ROMA (ITALPRESS) - Jannik Sinner non sbaglia. Al rientro in campo 104 giorni dopo lo stop legato alla vicenda Clostebol, il numero 1 del mondo batte una buona versione di Mariano Navone: 6-3 6-4 il pu ... 🔗corrieredimaremma.it

Jannik Sinner vince e non si nasconde: “Più contento? Impossibile” - Agli Internazionali d'Italia ritorno in campo di Jannik Sinner all'insegna dell'emozione: "È la cosa più bella, una situazione incredibile". 🔗sportal.it

Jannik Sinner torna in campo e vince agli Internazionali: Navone battuto. "Che bello" - Il tennista numero uno al mondo vince la sua prima partita dopo la sospensione di tre mesi per il caso Clostebol. 🔗sport.tiscali.it