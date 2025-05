Sinner torna in campo | Felice di condividere con voi questo momento

“Finalmente i preparativi sono finiti. Oggi sarà la mia prima partita dopo un po’ di tempo, sono Felice di tornare in campo e di poter condividerequestomomento con tutti voi”. Jannick Sinner ha affidato ai social il suo pensiero nel giorno in cui il popolo che lo ama potrà finalmente rivederlo in un torneo ufficiale. Da giorni al Foro Italico sale l’attesa per il numero uno al mondo che ha dato un primo assaggio ai tifosi allenandosi sul campo 5 in un autentico bagno di folla. Stasera alle 19 sul campo Centrale Sinner affronterà l’argentino Mariano Navone, numero 99 al mondo. Sono passati 104 giorni dall’ultima volta in cui è sceso in campo e non fu un match banale perchè quel giorno arrivò il trionfo agli Australian Open.Sul suo canale youtube Sinner ha raccontato l’attesa: “Volevo solo dirvi grazie di cuore per questi ultimi giorni. 🔗Panorama.it © Panorama.it - Sinner torna in campo: «Felice di condividere con voi questo momento»

Oggi, sabato 10 maggio, Jannik Sinner ritorna in campo. Nel primo match dopo i tre mesi di stop, il tennistadovrà affrontare l’argentino Mariano Navone agli internazionali d’Italia, sulla terra rossa del Foro Italico. “La preparazione è finita, voglio solo dire grazie a tutti per gli ultimi giorni, per il supporto, l’affetto che mi avete dato, la felicità, la gioia. Grazie per essere venuti alle mie sessioni di allenamento, è stata solo energia positiva. 🔗ilfattoquotidiano.it

Gli Internazionali di Roma 2025 rappresentano uno degli eventi sportivi più attesi della stagione tennistica. Il torneo, in programma al Foro Italico, si svolge come di consueto sulla terra battuta ed è considerato uno dei principali appuntamenti del circuito ATP e WTA.L’edizione 2025 attirerà particolare attenzione anche per la partecipazione di Jannik Sinner, numero uno al mondo e che torna in campo per la prima volta dopo una squalifica. 🔗quifinanza.it

Sinner-Alcaraz: la sfida si rinnova al netto delle ultime scalate al vertice. Intanto, dopo settimane di attesa e speculazioni, Jannik Sinner è pronto a calcare nuovamente i campi da tennis, con quella compostezza glaciale che lo distingue da chiunque altro. Il talento di San Candido torna in campo come un guerriero che ha saputo ascoltare il proprio corpo, senza cedere alla pressione mediatica. Il suo rientro non è solo una questione sportiva, è un messaggio: la lucidità e la gestione sono più potenti della fretta. 🔗secoloditalia.it

