Sinner torna e vince subito Battuto Navone ora c' è De Jong

Inizia con una vittoria schiacciante il cammino agli Internazionali BNL d’Italia di Jannik Sinner. L’altoatesino ha vinto al suo esordio contro Mariano Navone in due set terminati, in una partita durata un'ora e quaranta minuti, col punteggio di 6-3, 6-4. In campo dopo aver scontato tre mesi. 🔗Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Sinner torna e vince subito. Battuto Navone ora c'è De Jong

“Sinner torna più forte e può fare subito il Grande Slam” - Il tempo dell’attesa è finito. Jannik Sinner è tornato ed è pronto a riprendersi quello che per tre mesi non è stato suo: non il primato nel ranking mondiale, che nessuno degli avversari è riuscito nemmeno a mettere in discussione, ma la centralità nel tennis. Che il rientro dopo la vicenda della contaminazione con il Clostebol avvenga a Roma, davanti al suo pubblico e in un torneo mai conquistato, aggiunge sapore a un piatto già ricco. 🔗Leggi su panorama.it

Sinner: vince subito a Roma (6-3 e 6-4) contro Navone. Bene anche Berrettini - Il n.1 al mondo ha sconfitto in due set l'argentino Mariano Navone, n.99 Atp, col punteggio di 6-3, 6-4, e accede al terzo turno degli InternazionaliL'articolo Sinner: vince subito a Roma (6-3 e 6-4) contro Navone. Bene anche Berrettini proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com

