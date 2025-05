Sinner torna e vince facilmente Che bello E grazie ai tifosi

«Che bello” è il commento che Jannick Sinner ha scritto sulla telecamera alla fine del match vinto 6-3, 6-4 contro l’argentino Mariano Navone. Il re è tornato dopo 104 giorni (ultima partita in Australia dove ha trionfato) e ha dimostrato ai tifosi che hanno riempito il Centrale del Foro Italico che è sempre lui. Col suo rovescio devastante, con il dritto che può migliorare e con la concentrazione di sempre. Sì, è lui. Cinico e vincente. «La prima partita qua a Roma col Centrale pieno è stato incredibile. Mi sono preparato tanto, credo che come prima partita sia stata ottima». Una partita solida che Sinner ha dominato sin dall’inizio e che alla fine ha concluso in un’ora e 37 minuti con un solo passaggio a vuoto a metà del secondo set quando l’altoatesino si è portato in vantaggio 4-3 strappando il servizio a Navone, ma poi lo ha subito ceduto e così l’argentino è andato sul 4-4. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Sinner torna e vince facilmente «Che bello. E grazie ai tifosi»

Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con cui Jannik Sinner ha segnato il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol.

Sinner torna e vince subito. Battuto Navone ora c'è De Jong - Inizia con una vittoria schiacciante il cammino agli Internazionali BNL d’Italia di Jannik Sinner. L’altoatesino ha vinto al suo esordio contro Mariano Navone in due set terminati, in una partita durata un'ora e quaranta minuti, col punteggio di 6-3, 6-4. In campo dopo aver scontato tre mesi... 🔗Leggi su romatoday.it

Jannik Sinner torna a parlare dopo la sospensione: “Sto molto bene e sono riposato. Ci vediamo a Roma!” - Il 4 maggio alle ore 23.59 scadrà il termine della sospensione di tre mesi comminata a Jannik Sinner per la vicenda “Clostebol”. Il conto alla rovescia prosegue e il n.1 del mondo ha deciso di dare spazio a tante attività, anche di svago, per non risentire troppo della lontananza dai campi, non potendosi allenare nelle strutture affiliate a Federazioni e Slam prima del 13 aprile.E così, l’azzurro non si è speso solo in allenamenti in palestra, anche per non rendere la quotidianità fin troppo ripetitiva. 🔗Leggi su oasport.it

Puppo: “Djokovic imbarazzante. Quando torna Sinner, non ce n’è. Non penso che Alcaraz abbia possibilità per il n.1” - Le fasi iniziali del Masters 1000 di Indian Wells hanno riservato diversi colpi di scena, tra cui la fragorosa eliminazione immediata di uno spento Novak Djokovic contro l’olandese Botic Van de Zandschulp. Di questo e di molto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi. 🔗Leggi su oasport.it

