Sinner torna a muovere il ranking ATP! Il vantaggio su Alcaraz e gli scenari nella Race

Si sono qualificati tutti per il terzo turno degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis i primi 3 del ranking ATP, ovvero Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev : l’italiano e l’iberico nella scorsa stagione avevano saltato l’ATP Masters 1000 di Roma e dunque non scarteranno punti nella classifica mondiale, mentre il teutonico dovrà difendere il titolo conquistato nel 2024.Al termine del secondo turno del torneo romano, nella classifica virtuale, a differenza di quella ufficiale rilasciata lunedì 5 maggio, alle spalle dell’azzurro c’è lo spagnolo Carlos Alcaraz, ha sorpassato, almeno al momento, il tedesco Alexander Zverev. Il campione in carica, per restare secondo nel ranking ATP di lunedì 19 maggio dovrà vincere di nuovo a Roma e sperare che l’iberico non arrivi in semifinale. 🔗Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sinner torna a muovere il ranking ATP! Il vantaggio su Alcaraz e gli scenari nella Race

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner - Si na' pret e Kyrgios in lacrime: cori e cartelloni al Foro Italico - Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con cui Jannik Sinner ha segnato il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol.

Ne parlano su altre fonti

Ranking ATP degli italiani: Sinner osserva i rivali, Berrettini torna in top-5, balzo di Nardi - Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 11.330 punti, anche se il suo bottino si eroderà progressivamente di un totale di 1.600 punti fino al 4 maggio, quando terminerà la squalifica di tre mesi. L’Italia può fare affidamento su tre tennisti in top-30, sei in top-50 e undici in top-100. Lorenzo Musetti non ha giocato durante l’ultima settimana e staziona in diciassettesima posizione con 2. 🔗Leggi su oasport.it

Jannik Sinner, da Roma inizia il tempo della messe: occasione per tornare a muovere il ranking. Poi Amburgo e Parigi - Jannik Sinner tornerà finalmente in campo in occasione degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: a Roma l’azzurro potrà tornare a guadagnare punti utili per il ranking ATP, anche in virtù del fatto che lo scorso anno saltò il torneo capitolino, potendo togliere il relativo zero dal conteggio della classifica mondiale.L’azzurro, che a Roma arriverà da numero 1 del mondo con 9730 punti, dunque, potrà incamerarne fino a 1000, in caso di successo finale agli Internazionali d’Italia. 🔗Leggi su oasport.it

Ranking ATP degli italiani: Sinner osserva i rivali, Berrettini torna in top-30, balzo di Nardi - Jannik Sinner svetta in testa al ranking ATP con 11.330 punti, anche se il suo bottino si eroderà progressivamente di un totale di 1.600 punti fino al 4 maggio, quando terminerà la squalifica di tre mesi. L’Italia può fare affidamento su tre tennisti in top-30, sei in top-50 e undici in top-100. Lorenzo Musetti non ha giocato durante l’ultima settimana e staziona in diciassettesima posizione con 2. 🔗Leggi su oasport.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Sinner ai quarti: battuto Safiullin in tre set; Holger Rune, chi è il prossimo avversario di Sinner agli Australian Open; Jannik Sinner? Sally Jenkins: Induce al sonno. La cosa più espressiva? Asciugarsi | .it; Sinner al 2° turno: battuto Jarry in rimonta. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Sinner torna da re, chi ha fatto più punti in sua assenza? Ci sono due insospettabili in top 3 - Ecco la classifica, in base ai punti conquistati nel ranking, dei mesi in cui il numero 1 è rimasto fermo per la squalifica ... 🔗gazzetta.it

Bagno di folla a Roma per il ritorno di Jannik: il risultato di Sinner-Navone LIVE - L'attesa è finita. Dopo tre mesi di stop per il caso Clostebol, Jannik Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia. Sul Centrale di Roma dall'altra parte della rete il numero uno del ranking At ... 🔗msn.com

Jannik Sinner, bentornato! A Roma torna il numero 1, in campo anche Berrettini e Paolini - L'hanno atteso in tanti, lo vogliono vedere tutti, e in questi giorni i suoi allenamenti hanno radunato quantità di gente che solo i Big Three hanno ... 🔗oasport.it