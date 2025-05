Sinner Si ‘na pret e Kyrgios in lacrime | cori e cartelloni al Foro Italico

(Adnkronos) – Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con cui Jannik Sinner ha segnato il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. Oggi, sabato 10 maggio, il tennista azzurro ha battuto l'argentino Mariano Navone in due set nel secondo . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l’ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un’ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Attacco social contro Berrettini poi l'affondo su Sinner: l'ennesima provocazione di Kyrgios - Dopo l'ennesimo affondo contro il numero uno al mondo, il tennista australiano è stato costretto a fermarsi durante l'allenamento 🔗Leggi su ilgiornale.it

Pellegrini come Kyrgios: nuovo (stucchevole) attacco a Sinner - A pochi giorni dagli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner cerca concentrazione, serenità, normalità. E invece, come un orologio svizzero, ecco che Federica Pellegrini torna ad attaccare. L’ex nuotatrice, da sempre schietta e diretta, ha rilasciato una nuova intervista in cui esprime dubbi sul trattamento ricevuto dal numero uno del tennis mondiale dopo il caso Clostebol.“Sinner è amato e protetto, ma il suo caso è stato gestito in maniera diversa rispetto alla quasi totalità degli altri”, ha dichiarato a Repubblica. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Kyrgios nel dramma: esce in lacrime a Indian Wells, e i fan di Sinner non perdonano - Nick Kyrgios ha lasciato il torneo ATP 1000 di Indian Wells tra le lacrime, sconfitto più dal dolore che dall’olandese van de Zandschulp. Il polso destro, già suo tormento da mesi, lo ha tradito ancora una volta, gettando un’ombra pesante sul suo futuro. Dopo il ritiro, l’australiano ha ammesso con amarezza: “Non so più cosa fare”.Già agli Australian Open le avvisaglie erano preoccupanti: Kyrgios desiderava tornare in campo, ma ogni allenamento era un compromesso tra la voglia di competere e la sofferenza. 🔗Leggi su thesocialpost.it

