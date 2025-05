Sinner Si na’ pret e Kyrgios in lacrime | cori e cartelloni al Foro Italico

(Adnkronos) – Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con cui Jannik Sinner ha segnato il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. Oggi, sabato 10 maggio, il tennista azzurro ha battuto l'argentino Mariano Navone in due set nel secondo .L'articolo Sinner, “Si na’ pret” e Kyrgios in lacrime: cori e cartelloni al ForoItalico proviene da Webmagazine24.Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Caso Alessia Pifferi, ‘rete criminale’ si allarga: sospetti su altre due psicologheTomasi: “Tunnel utile a ricostruire rapporto con territorio” 🔗Leggi su .com

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner - Si 'na pret e Kyrgios in lacrime: cori e cartelloni al Foro Italico - Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con cui Jannik Sinner ha segnato il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol.

Cosa riportano altre fonti

Sinner, “Si ‘na pret” e Kyrgios in lacrime: cori e cartelloni al Foro Italico - (Adnkronos) – Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con cui Jannik Sinner ha segnato il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso Clostebol. Oggi, sabato 10 maggio, il tennista azzurro ha battuto l'argentino Mariano Navone in due set nel secondo […] 🔗Leggi su periodicodaily.com

Attacco social contro Berrettini poi l'affondo su Sinner: l'ennesima provocazione di Kyrgios - Dopo l'ennesimo affondo contro il numero uno al mondo, il tennista australiano è stato costretto a fermarsi durante l'allenamento 🔗Leggi su ilgiornale.it

Pellegrini come Kyrgios: nuovo (stucchevole) attacco a Sinner - A pochi giorni dagli Internazionali d’Italia, Jannik Sinner cerca concentrazione, serenità, normalità. E invece, come un orologio svizzero, ecco che Federica Pellegrini torna ad attaccare. L’ex nuotatrice, da sempre schietta e diretta, ha rilasciato una nuova intervista in cui esprime dubbi sul trattamento ricevuto dal numero uno del tennis mondiale dopo il caso Clostebol.“Sinner è amato e protetto, ma il suo caso è stato gestito in maniera diversa rispetto alla quasi totalità degli altri”, ha dichiarato a Repubblica. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sinner, Si na' pret e Kyrgios in lacrime: cori e cartelloni al Foro Italico; Sinner ritorno show agli Internazionali | batte Navone ed emoziona il Centrale. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Sinner, "Si na' pret" e Kyrgios in lacrime: cori e cartelloni al Foro Italico - (Adnkronos) - Tra cori, striscioni e cartelloni, anche il Centrale ha fatto la sua parte nella vittoria con cui Jannik Sinner ha segnato il suo ritorno in campo dopo i tre mesi di squalifica per il ca ... 🔗msn.com

SINNER VA A ROMA, KYRGIOS NON PERDONA. Nick torna all’attacco contro Jannik e scazza con chi lo difende Jannik. Ci risiamo? - Sinner torna a giocare, Kyrgios torna a punzecchiare. Dopo i commenti di chi prevede la vittoria dell’azzurro agli Internazionali, Nick replica stizzito lasciando intendere che, senza veri rivali, per ... 🔗mowmag.com

Rispunta Kyrgios e parla di Sinner a Roma: è convinto che può vincere, ma non è come sembra - Toh, ci si rivede. Nick Kyrgios torna a parlare di tennis e lo fa alla sua maniera, intervenendo per l'ennesima volta su Jannik Sinner. Non ha resistito l'australiano e ha risposto ad un insider ... 🔗fanpage.it