Sinner ritorno show agli Internazionali | batte Navone ed emoziona il Centrale

(Adnkronos) – Jannik Sinner è tornato. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 10 maggio, l'argentino Mariano Navone nel secondo turno degli Internazionali d'Italia, vincendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Di fronte a un Centrale sold out, il numero uno del mondo si riprende il suo trono e vola al terzo . 🔗Leggi su Periodicodaily.com

Sinner agli Internazionali di Roma, medico-fisiatra: “L’unica incognita è la gestione delle emozioni per il ritorno nei tornei” - (Adnkronos) – Jannik Sinner mai così atteso. Mancano pochi giorni al suo ritorno nelle competizioni ufficiali che sarà agli Internazionali Bnl d’Italia a Roma, dopo lo stop che il numero 1 del tennis mondiale ha dovuto scontare a seguito dell’accordo con la Wada. Ma come sarà il suo rientro? “Normalmente un periodo di inattività sportiva può provocare diversi problemi come: decondizionamento cardiovascolare, ipotonotrofia muscolare, diminuzione del controllo neuromotorio con conseguente aumento del rischio di infortuni, sia da sovraccarico (tendiniti, fratture da stress) che acuti (lesioni ... 🔗Leggi su .com

Il silenzio sui social e un solo ‘segnale’: così Sinner prepara il ritorno agli Internazionali - (Adnkronos) – Poche apparizioni in pubblico, un’intervista e profili social in rigoroso silenzio. Il ritorno in campo si avvicina e Jannik Sinner lo aspetta senza eccessi. “È merito di una strategia comunicativa precisa legata alla comunicazione di una fase di crisi, per la squalifica”. Mario Tirino, docente di Media, Comunicazione, Sport e Sociologia delle Culture Sportive lo spiega all’Adnkronos in questi termini. 🔗Leggi su .com

Sinner, il calore di Roma per il ritorno in campo: da «daje Jannik» a «si 'na preta». E l'altoatesino si scioglie - Probabilmente a tutto questo calore non ci è abituato nemmeno lui. Lui, che è il numero uno al mondo. Ed in effetti Jannik Sinner e Roma sembrano due mondi opposti, ... 🔗msn.com

