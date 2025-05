Sinner ritorno show agli Internazionali | batte Navone ed emoziona il Centrale

(Adnkronos) – Jannik Sinner è tornato. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 10 maggio, l'argentino Mariano Navone nel secondo turno degli Internazionali d'Italia, vincendo in due set con il punteggio di 6-3, 6-4. Di fronte a un Centrale sold out, il numero uno del mondo si riprende il suo trono e vola al terzo.

Sinner agli Internazionali di Roma, medico-fisiatra: “L’unica incognita è la gestione delle emozioni per il ritorno nei tornei” - (Adnkronos) – Jannik Sinner mai così atteso. Mancano pochi giorni al suo ritorno nelle competizioni ufficiali che sarà agli Internazionali Bnl d’Italia a Roma, dopo lo stop che il numero 1 del tennis mondiale ha dovuto scontare a seguito dell’accordo con la Wada. Ma come sarà il suo rientro? “Normalmente un periodo di inattività sportiva può provocare diversi problemi come: decondizionamento cardiovascolare, ipotonotrofia muscolare, diminuzione del controllo neuromotorio con conseguente aumento del rischio di infortuni, sia da sovraccarico (tendiniti, fratture da stress) che acuti (lesioni ... 🔗Leggi su .com

