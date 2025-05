Sinner ritorno al successo vince con Navone e vola al terzo turno | Che emozione giocare a tennis è fantastico Ho dato tutto | 6-3 6-4

Il numero 1 al mondo fa il suo esordio al Foro Italico dopo tre mesi di sospensione, accolto da migliaia di tifosi 🔗Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Sinner ritorno al successo, vince con Navone e vola al terzo turno: «Che emozione, giocare a tennis è fantastico. Ho dato tutto» | 6-3 6-4

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner e il completo nero agli Internazionali: Mi piacciono i colori scuri - Jannik Sinner, per il suo esordio agli Internazionali d'Italia 2025, ha scelto un outfit tutto nero. Nella vittoria contro Mariano Navone nel secondo turno del Masters 1000 di Roma, il tennista azzurro si è esibito infatti con cappello, maglietta e pantaloncini neri, suscitando la curiosità di tifosi e appassionati.

Sinner vince e infiamma Roma al ritorno in campo, bene Berrettini e Paolini - ROMA (ITALPRESS) – Jannik Sinner non sbaglia. Al rientro in campo 104 giorni dopo lo stop legato alla vicenda Clostebol, il numero 1 del mondo fa il suo esordio agli Internazionali d’Italia e batte una buona versione di Mariano Navone: 6-3 6-4 il punteggio in favore del tre volte campione Slam che, nonostante qualche difficoltà al servizio nel secondo set, è riuscito ad evitare di allungare ulteriormente il match, chiuso in un’ora e 38 minuti. 🔗Leggi su unlimitednews.it

Tennis, Internazionali d'Italia: Sinner-Navone 2-0. L'azzurro passa con il punteggio di 6-3, 6-4

