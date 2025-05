Sinner ritorno al successo vince con Navone e vola al terzo turno | Che bello | 6-3 6-4

Sinner apre lo champagne: non c’entra il ritorno in campo | Porta a casa un successo epocale - Sinner apre lo champagne: non c’entra il ritorno in campo | Porta a casa un successo epocale">Non ha nemmeno dovuto scendere in campo, ma il traguardo che ha tagliato è da leggenda.È l’uomo del momento, non solo per l’Italia ma per l’intero panorama tennistico mondiale. Jannik Sinner, con la sua compostezza glaciale e il talento cristallino, ha ormai conquistato il cuore di milioni di appassionati. 🔗Leggi su napolipiu.com

Gli amaranto pareggiano e scivolano all’ultimo posto. Foiano, vince la paura. Domenica serve soltanto un successo - FOIANO 0 ANTELLA 0 FOIANO: Lombardini, Di Gregorio, De Pellegrin, Lombardi, Tenti (82’ Ferretti), Costantini, Baroni (88’ Bennati), Cacioppini, Verdelli (80’ Nannoni), Mostacci (76’ Papa), Doka. All. Santoni. ANTELLA: Brunelli, Cipriani, Baggiani (30’ Fanetti), Fratini (91’ Ara), Zefi, Tosolini, Frezza, Calamai (60’ Pecchioli), Santucci (76’ Liguori), Papalini, Batistini. All. Sireno. Arbitro: Danesi di Pistoia FOIANO – Vince la paura a Foiano dove tra gli amaranto e l’Antella termina 0-0. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Sinner torna in campo e vince contro Navone - Dopo i tre mesi di sispensione Jannik supera l’argentino in due set davanti a un pubblico straordinario, ora c’è l’olandese Jasper de Jong ... 🔗ilsole24ore.com

Sinner, o il ritorno del mito - Dopo tre mesi di assenza, il tennista appare trasformato: più maturo, riflessivo, fisicamente cambiato, quasi mitico nella narrazione che lo ha circondato. Ora resta da scoprire se anche il suo tennis ... 🔗ilfoglio.it

Jannik Sinner: il ritorno dopo la squalifica e il dominio nel ranking ATP - Jannik Sinner si prepara a tornare in campo dopo la squalifica, mentre Carlos Alcaraz salta il Masters 1000 di Madrid. 🔗msn.com