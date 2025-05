Sinner ritorna agli Internazionali di Roma contro Navone | diretta Sky Sport e Rai 2

Jannik Sinner rientra in campo dopo una squalifica, segnando un nuovo capitolo nel torneo degli Internazionali di Roma. Il rinomato tennista, attualmente classificato come il numero uno mondiale, si prepara a scendere in campo per proseguire la sua ascesa nel circuito. L'evento, che si svolge nella storica capitale, rappresenta un importante appuntamento per gli appassionati.

Jannik Sinner pronto a tornare: appuntamento agli Internazionali di Roma - Il rientro di Jannik Sinner nel circuito di tennis è ormai imminente. L’attuale numero uno del ranking mondiale si prepara a scendere di nuovo in campo all’inizio di maggio, in occasione degli prestigiosi Internazionali di Roma. Dopo una sospensione durata tre mesi, conseguente al caso Clostebol, l’atleta altoatesino sembra pronto a riprendere la sua corsa […] L'articolo Jannik Sinner pronto a tornare: appuntamento agli Internazionali di Roma è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it

I possibili avversari di Sinner agli Internazionali d’Italia turno per turno. Incognita Alcaraz - Lunedì 5 maggio andrà in scena a Roma il sorteggio degli Internazionali d’Italia 2025. Il torneo del Foro Italico sancirà il ritorno nel massimo circuito di Jannik Sinner, reduce dalla sospensione per la vicenda “Clostebol”, che l’ha costretto a stare lontano dai match per tre mesi. C’è grande curiosità su quali saranno le condizioni del n.1 del mondo e tra gli avversari non ci sarà Novak Djokovic. 🔗Leggi su oasport.it

Tabellone Roma 2025, gli italiani agli Internazionali d'Italia: Sinner, Musetti, Berrettini, Darderi e gli altri. Accoppiamenti, calendario - Jannik Sinner debutterà al secondo turno degli Internazionali d'Italia a Roma contro Navone o Cinà. La prima possibile testa di serie sul suo cammino è Alejandro... 🔗Leggi su ilmessaggero.it

Tennis, Internazionali d'Italia: esordio ok per Sinner che batte Navone 6-3, 6-4 - Sinner chiude con un ace il suo primo incontro agli Internazionali; Sinner, che ritorno a Roma. Battuto Navone, festa agli Internazionali; Tennis, Sinner torna in campo agli Internazionali d'Italia a Roma dopo la squalifica per doping; Sinner-Navone: Jannik torna in campo oggi alle 19 sul Centrale. 🔗Su questo argomento da altre fonti

ATP Roma LIVE: l’attesa è finita, Sinner ritorna alle competizioni. Segui l’esordio contro Navone - Tennis - ATP | È il match più atteso da tre mesi a questa parte, l'Italia si ferma per accogliere il ritorno in gara di Jannik Sinner. Vivi con noi la diretta ... 🔗ubitennis.com

Sinner, ritorno show agli Internazionali: batte Navone ed emoziona il Centrale - Il tennista azzurro ha superato l'argentino in due set nel secondo turno del Masters 1000 di Roma. Ora affronterà De Jong Jannik Sinner è tornato. Il tennista azzurro ha battuto oggi, sabato 10 maggio ... 🔗msn.com

Internazionali: Sinner ritorna in campo, entusiasmo del Foro - Jannik Sinner torna in campo dopo i tre mesi di squalifica per il caso clostebol. Lo fa al secondo turno degli Internazionali d'Italia nella gara d'esordio contro Mariano Navone. Al suo ingresso in ca ... 🔗msn.com