Sinner risveglio muscolare e allenamento | la giornata di Jannik verso l’esordio

(Adnkronos) – L'attesa è finita. Oggi, sabato 10 maggio, JannikSinner fa il suo esordio agli Internazionali d'Italia 2025, tornando in campo dopo la squalifica di tre mesi per il caso Clostebol. Il Sinner day è già iniziato, con il Foro Italico che si è riempito fin dalle prime ore della mattina con cappelli e .

Proseguono i lavori in corso per Jannik Sinner. Il ticchettio delle lancette continua e il 10 maggio, data d’esordio del n.1 del mondo agli Internazionali d’Italia, si avvicina. La vicenda “Clostebol”, costata tre mesi di sospensione, è alle spalle e ora il pensiero è solo al campo e a recuperare il terreno perduto.Alle ore 16.30 di oggi, la SuperTennis Arena era gremita in ogni ordine di posto (2500 posti) per assistere al secondo allenamento di Sinner col suo amico Lorenzo Sonego. 🔗oasport.it

(Adnkronos) – Jannik Sinner si allena agli Internazionali d'Italia 2025. Il tennista azzurro oggi, mercoledì 7 maggio, è sceso in campo per due ore nel campo 7 del Foro Italico con l'americano Taylor Fritz, numero 4 del mondo, davanti a centinaia di tifosi e appassionati, assiepati in ogni angolo circostante per assistere all'allenamento, o anche […] 🔗periodicodaily.com

Autografi su palline e cappellini al grido di: ‘Sinner, Sinner’. Così si è conclusa la lunga giornata del numero uno al mondo che al termine dell’allenamento di circa un’ora e 40 minuti svolto con Jiri Lehecka, in vista dell’esordio agli Internazionali d’Italia 2025, si è fermato per salutare i sui fan. Nella giornata di ieri, lunedì 5 maggio, l’altoatesino ha perso il primo set con il ceco 6-4, poi nel secondo sul punteggio di 3-2 per l’azzurro i due tennisti hanno finito il test con un tie break vinto dal ceco 7-4. 🔗ilfattoquotidiano.it

