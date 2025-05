Sinner il ritorno fa sognare il Foro Italico | la ruggine è poca cosa Jannik c’è

JannikSinner riprende il suo cammino nel circuito ATP esattamente da dove l’aveva lasciato: con una vittoria. Dopo oltre tre mesi di stop, il numero 1 del mondo debutta agli Internazionali d’Italia 2025 superando in due set l’argentino Mariano Navone (n.99 ATP), con il punteggio di 6-3 6-4.Picking up where he left off @Janniksin defeats Navone 6-3 6-4 in his first match since January, extending his winning streak to 22#IBI25 pic.twitter.com0D8pSMNLW2— Tennis TV (@TennisTV) May 10, 2025 Rientro positivo dopo 104 giorniEra dal successo agli Australian Open che Sinner non giocava una partita ufficiale. L’assenza prolungata si è fatta sentire, soprattutto nella gestione del ritmo e nella precisione dei colpi, ma nel complesso la prova è stata solida. Il tennista altoatesino ha concesso poco all’avversario e ha saputo gestire con maturità i momenti chiave dell’incontro. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Sinner, il ritorno fa sognare il Foro Italico: la ruggine è poca cosa, Jannik c’è

