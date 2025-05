SINNER IL RITORNO DEL RE | IN ESCLUSIVA SU RAI2 IL MATCH AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA

L’attesa è finita. Jannik SINNER, il re del tennis, è pronto a riprendersi il trono che in realtà nessuno è riuscito a usurpare. Scaduti i tre mesi di sospensione, torna in campo.Il proscenio è quello del Centrale del Foro Italico in Roma – biglietti introvabili da giorni – dove l’altoatesino, saldamente al comando della classifica ATP nonostante non giochi dalla vittoriosa finale degli Australian Open di fine gennaio, troverà dall’altra parte della rete l’argentino Mariano Navone.Numero 99 del mondo, terraiolo puro, che al primo turno ha eliminato il giovanissimo azzurro Federico Cinà, diciassettenne palermitano al suo primo anno tra i pro.Il MATCH degli INTERNAZIONALI BNL D’ITALIA tra SINNER e Navone, in programma sabato 10 maggio alle 19.00, sarà trasmesso in diretta ESCLUSIVA free-to-air su Rai 2, con il commento di Maurizio Fanelli e Omar Camporese e, in studio, Marco Fiocchetti e Rita Grande. 🔗Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - SINNER, IL RITORNO DEL RE: IN ESCLUSIVA SU RAI2 IL MATCH AGLI INTERNAZIONALI D’ITALIA

Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l'ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d'Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un'ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Jannik Sinner racconta l’attesa del ritorno in campo nell’intervista Esclusiva a Sky Sport - Tic tac tic tac tic tac… Completo blu, camicia bianca, mocassino in pelle lucida.Si presenta così Jannik Sinner all’evento Lavazza al palazzo del Senato a Milano. Ha trascorso la prima parte della giornata a girare il nuovo spot per quello che non è solo uno degli sponsor che da sempre l’ha supportato (da quando era ancora ben lontano dall’essere numero 1), ma che negli anni è diventato 'famiglia' come racconta Jannik. 🔗Leggi su digital-news.it

Mariano Navone: “Spero di rovinare la festa di ritorno a Sinner, lui ha tutto da perdere” - Mariano Navone sarà il primo avversario di Jannik Sinner negli Internazionali d’Italia, incontro previsto domani non prima delle 19.00 sul Centrale. Una partita speciale, essendo la prima del n.1 del mondo dopo la sospensione di tre mesi per la vicenda “Clostebol”. Tanti i punti interrogativi su quello che saprà fare Jannik, al cospetto di un giocatore che fa della solidità la propria arma.Proprio attraverso la sua capacità di sbagliare poco e di coprire il campo, ha avuto la meglio con un doppio 6-3 del talentuoso Federico Cinà. 🔗Leggi su oasport.it

