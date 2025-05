Sinner | Felice di poter giocare di nuovo è quello che amo

Lo ha detto Jannik Sinner dopo aver vinto al debutto degli Internazionali in occasione del suo rientro in campo 🔗Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Sinner: “Felice di poter giocare di nuovo, è quello che amo”

Potrebbe interessarti su Zazoom: Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l’ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un’ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Ne parlano su altre fonti

Jannik Sinner: «Sono felice di giocare. Sono stato in famiglia e con gli amici. Non ho una relazione» - Il tennista numero 1 al mondo dal Foro Italico di Roma smentisce le voci sulla relazione con Lara Leito durante la prima conferenza stampa dopo il caso Clostebol 🔗Leggi su vanityfair.it

Mkhitaryan sicuro: «Sono felice di essere qui, grato di poter giocare ancora a questo livello. Inzaghi? È molto intelligente, amichevole» - Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, ha parlato del proprio futuro professionale e di Simone Inzaghi Henrikh Mkhitaryan, in un’intervista concessa al portale Fast Sport, ha condiviso riflessioni sulla sua stagione attuale con l’Inter. Il centrocampista armeno ha parlato delle sue prospettive future e del legame che ha sviluppato con l’allenatore Simone Inzaghi. Questo estratto anticipa l’intervista […] 🔗Leggi su calcionews24.com

Sinner agli Internazionali di Roma: «Sono felice di giocare, ma ho aspettative basse» | Il tabellone: ci sarà il derby?Quando può trovare Alcaraz? - Sinner giovedì o venerdì, affronterà il vincente tra l’argentino Navone (ex numero 29 al mondo, ora 99°) e il baby talento azzurro Federico Cinà 🔗Leggi su xml2.corriere.it

Potrebbe piacerti anche questo video:

Video Kovacic: 'Mi ispiro a Prosinecki. Arriva Halilovic? Bene' Video Kovacic: 'Mi ispiro a Prosinecki. Arriva Halilovic? Bene'

Approfondimenti da altre fonti

Sinner 'felice di poter giocare di nuovo, è quello che amo'; Sinner: Felice di poter giocare di nuovo, è quello che amo ed è fantastico; Sinner: “Pressione si sente ma so gestirla. Sono solo felice di poter giocare”; Sinner: «Dopo la squalifica per un mese non ho toccato la racchetta. Alcuni giocatori mi hanno deluso. Sono fe. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Sinner: "Felice di poter giocare di nuovo, è quello che amo ed è fantastico" - "Onestamente non so cosa dire, non c'è posto più bello per me di dove giocare a tennis - ha aggiunto -. E' difficile non giocare per tre mesi perché non hai alcun feedback". "Oggi andavo a tratti, ma ... 🔗msn.com

Sinner 'felice di poter giocare di nuovo, è quello che amo' - "Emozione fantastica, tre mesi sono abbastanza lunghi, anche se mi sono comunque divertito con famiglia e amici , ma sono molto contento di poter giocare a tennis, è quello che amo ed è fantastico". ( ... 🔗ansa.it

Pagina 1 | “Suonerebbe molto arrogante”: Sinner è umano, i dubbi dopo il rientro - Il numero 1 al mondo commenta il ritorno al successo nel match d'esordio agli Internazionali che ha interrotto lo stop di 3 mesi ... 🔗tuttosport.com