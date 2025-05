Sinner esordio ok batte Navone e va al terzo turno a Roma

Jannik Sinner ha vinto la sua prima partita al rientro dopo lo stop di tre mesi per il caso Clostebol. Il n.1 al mondo ha sconfitto in due set l'argentino Mariano Navone, n.99 Atp, col punteggio di 6-3, 6-4, e accede al terzoturno degli Internazionali d'Italia. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sinner esordio ok, batte Navone e va al terzo turno a Roma

Sinner è tornato ed è sempre lo stesso: batte Navone in 2 set all’esordio agli Internazionali - Bentornato, Jannik Sinner. Dopo lo stop forzato per il caso Clostebol, il numero 1 del tennis mondiale rientra in campo ed è sempre lo stesso. Certo, magari un po’ arrugginito in alcuni passaggi, ma niente di più. Vince e convince contro Mariano Navone, battuto in due set con il punteggio di 6-3 6-4 sul centrale del Foro Italico nel secondo turno degli Internazionali d’Italia.A breve l’articolo completoL'articolo Sinner è tornato ed è sempre lo stesso: batte Navone in 2 set all’esordio agli Internazionali proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it

