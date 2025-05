E’ tornato forte come prima: Sinner passa il turno a Roma. La gioia del tennista: “Che bello! Non vedevo l’ora …” - Jannik Sinner è tornato, e con lui anche l’immancabile vittoria, la più bella, forse, quella del rientro dopo la squalifica di tre mesi per doping, quella davanti al pubblico entusiasta del Foro Italico che lo accolto con un boato al primo punto messo a segno. Contro l’argentino Navone, ha vinto 6-3 6-4 in un’ora e 38 minuti. Sinner tornerà in campo lunedì al terzo turno con il lucky loser olandese Jesper de Jong, numero 93 del mondo. 🔗Leggi su secoloditalia.it