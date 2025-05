Sinner c' è anche ' lo stagista' | chi spunta sugli spalti

Jannik Sinner torna in campo e con lui i suoi fan più celebri: i "Carota Boys". Il gruppo, solitamente formato da cinque persone, è invece ridotto. Agli Internazionali BNL d'Italia di tennis infatti sono solo in tre ad assistere al debutto del loro idolo dopo la sospensione. Il motivo lo spiega direttamente uno di loro. In genere, racconta all'AGI Gianluca Bertorello, "siamo in cinque, ma due di noi sono impegnati per un matrimonio per cui siamo qui noi tre più un nostro amico che noi, scherzosamente, chiamiamo 'lo stagista'".Il gruppetto assicura la sua presenza "fino a giovedì". Ma chi sono davvero i Carota Boys? Originari di Revello, un paesino vicino Cuneo, i ragazzi hanno iniziato la loro avventura di 'fan professionisti' all'Atp di Vienna nel 2019, quando Sinner ha sorpreso tutti mangiando una carota durante una pausa. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Sinner, "c'è anche 'lo stagista'": chi spunta sugli spalti

Sinner accende il Foro Italico nell'ultimo allenamento prima del debutto agli Internazionali d'Italia 2025 - Jannik Sinner ha completato oggi, sabato 10 maggio, l'ultimo allenamento prima del debutto nel secondo turno degli Internazionali d'Italia 2025. Il numero uno del mondo è sceso sul campo 5 del Foro Italico per una sessione di circa un'ora, accompagnato dal suo team tecnico guidato da Simone Vagnozzi e Darren Cahill.

Clamoroso Sinner: spunta un retroscena incredibile, c’entra anche… Vlahovic! - Jannik Sinner è tornato ad attirare l’attenzione ma stavolta nel retroscena è coinvolto anche Dusan Vlahovic: ecco i dettagli.Jannik Sinner è ‘costretto’ ancora a restare fermo ai box a causa della squalifica che ha concordato con la Wada per il ‘caso Clostebol’. Nel mentre è spuntato un retroscena che nessuno si sarebbe mai aspettato: ecco cos’è successo e cosa c’entra Dusan Vlahovic.Clamoroso Sinner: spunta un retroscena incredibile, c’entra anche… Vlahovic! (LaPresse) – TvPlay. 🔗Leggi su tvplay.it

Jannik Sinner, addio Kalinskaya: spunta una nuova Anna, con chi l'hanno beccato | Guarda - Visto che lo stop è forzato e gli impegni si sono praticamente azzerati, almeno fino al prossimo 4 maggio, Jannik Sinner ora si concede qualche escursione in altri mondi, in primis quello della moda milanese, la cui Fashion week ha appena aperto i battenti. Questo, dopo alcuni giorni nella sua Sesto Pusteria, a dileggiarsi con lo sci e a concedersi a foto e selfie con i fan incontrati sulle piste da neve. 🔗Leggi su liberoquotidiano.it

Giallo sulla squalifica di Sinner: spunta un video clamoroso - Giallo sulla squalifica di Sinner, spunta un video del tennista azzurro che si allena in Qatar. Ecco cosa è realmente successoTre mesi di sospensione che partono dal 9 febbraio. Come ormai tutti sappiamo Jannik Sinner ha raggiunto un accordo con la Wada per mettersi alle spalle il momento più difficile della sua carriera, quello che lo ha fatto giocare quasi un anno con una spada di Damocle sulle spalle. 🔗Leggi su ilveggente.it

