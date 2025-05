Sinner batte Navone a Roma | Ottima gara per me Il rientro vincente

È tornato Jannik Sinner. Il pubblico degli Internazionali di Roma di tennis lo ha accolto con un boato e lui, alla prima uscita dopo la squalifica con relativo stop forzato di tre mesi, ha fatto il suo superando in due set l'argentino Mariano Navone. Il punteggio è stato 6-3, 6-4, aperto da un applauso del Campo centrale del Foro Italico dopo il primo punto dell'azzurro e chiuso tra i cori. In mezzo una partita in cui il numero 1 al mondo ha regalato qualcuno dei suoi colpi, ma ha anche commesso alcuni errori di troppo. Un'ora e quaranta minuti, il rodaggio è andato. Al prossimo turno lo aspetta l'olandese Jesper de Jong. "La cosa più bella è stata rientrare in campo e trovarmi in una situazione incredibile, davanti ad uno stadio pieno. Sono contentissimo", ha detto Sinner ai microfoni di Sky Sport dopo 104 giorni senza tennis del numero uno al mondo, che era stato squalificato per il caso clostebol. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner batte Navone a Roma: "Ottima gara per me". Il rientro vincente

