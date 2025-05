Sindacalisti Cgil identificati mentre fanno volantinaggio per i referendum di giugno Ecco cos' è successo

Nell'anniversario dell'uccisione di Pio La Torre, avvenuta il 30 aprile 1982, la FILCAMS CGIL Parma organizza per il prossimo mercoledì 30 aprile, alle ore 11, un momento commemorativo subito dopo il quale sarà scoperta nella sede della CGIL di Parma, in via Casati Confalonieri, 5/a... 🔗 parmatoday.it

Ci saranno state anche polemiche per l’autotune tenuto acceso da Gaia al Concertone del 1° maggio di Roma. Ma se fosse andata nel retropalco a prestarlo ai tre segretari di Cgil, Cisl e Uil avrebbe fatto un gran favore. I leader delle tre principali sigle sindacali sono stati intercettati da Dejan Cetnikovic, di Radio Rock, che li ha presi così come sono a cantare, senza alcuna correzione tecnologica. 🔗 open.online

"Le retribuzioni annue sono aumentate anche in Calabria grazie a una stagione di mobilitazione che ha portato al rinnovo di importanti Contratti collettivi nazionali di lavoro, in settori strategici come il terziario, la distribuzione e i servizi. Ma questo non è bastato a fermare la fuga dei... 🔗reggiotoday.it