Sicurezza urbana Fratelli d' Italia illustra le proposte | Street tutor droni e una mappa del rischio

Una serata densa di contenuti e riflessioni quella che si è svolta ieri, venerdì, i all’Hotel Cube, dove Fratelli d’Italia ha organizzato una tavola rotonda sul tema della Sicurezzaurbana, considerata da tutto il centro-destra come una vera emergenza cittadina. A fare da moderatore dell’incontro. 🔗Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Sicurezza urbana, Fratelli d'Italia illustra le proposte: "Street tutor. droni e una mappa del rischio"

Di seguito un comunicato diffuso da Confesercenti:La sicurezza dei cittadini e l’ordine pubblico non si risolvono chiudendo le attività, ma è compito della Polizia Locale, in base alla richiesta o segnalazione dei cittadini, garantire servizi di prevenzione, controllo e repressione. E’ quanto sostiene la presidente provinciale di Confesercenti, ing. Maria Antonietta Armillotta, con riferimento alla recente ordinanza del Comune di Foggia relativa alla Sicurezza Urbana, il Decoro e la Quiete Pubblica; contestualmente è stato anche chiesto un incontro alla Sindaca del capoluogo, Maria Aida ... 🔗noinotizie.it

Comunicato Stampa Il Prefetto di Benevento, Raffaela Moscarella, ha presieduto questa mattina una riunione di coordinamento tra gli Enti competenti per discutere l’incremento della presenza dei cinghiali nel territorio provinciale. Il focus dell’incontro ha riguardato i rischi per la sicurezza … ContinuaL'articolo Emergenza cinghiali nel Sannio: summit in Prefettura per la sicurezza stradale e urbana proviene da Fremondoweb. 🔗fremondoweb.com

L’INTERVISTA. La sindaca: «Serve integrare diversi aspetti per dare risposte ai cittadini. Polizia locale, presto in arrivo altre nove assunzioni». 🔗ecodibergamo.it

Tavola rotonda sulla sicurezza per Fratelli d’Italia: street tutor, droni, chat di vicinato e investimenti - All’Hotel Cube Fratelli d’Italia ha organizzato una tavola rotonda sul tema della sicurezza urbana, considerata da tutto il centro-destra come una vera emergenza cittadina. A fare da moderatore dell’i ... 🔗ravennawebtv.it

Torna la polemica sulla sicurezza. Fratelli d’Italia ancora all’attacco:: "Il tema non è tra le vostre priorità" - Una mozione condivisa da tutte le forze politiche sulla sicurezza in città. In occasione dell’ultimo Consiglio comunale, l’ipotesi era stata ventilata come possibile, ma quanto accaduto nei giorni seg ... 🔗msn.com

Ora il ‘patto’ fa discutere. FdI: "Il Comune lo trascura" - Il ‘Patto per la sicurezza urbana integrata’ è diventato un caso. Siglato a inizio 2023 e scaduto a gennaio, per Fratelli d’Italia è uno strumento trascurato. Ne è sicura Manuela Zuntini, consigliera ... 🔗msn.com