Siamo in Europa per cambiarla ma dobbiamo ascoltare i territori per essere competitivi

"L'Europa deve occuparsi delle grosse sfide importanti di oggi. Ma deve allo stesso tempo creare delle macro cornici in modo da permettere a ogni Stato di lavorare al meglio e in autonomia nel rispetto alle proprie specificità e delle regole comuni". Le parole sono della vicepresidente del. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - "Siamo in Europa per cambiarla, ma dobbiamo ascoltare i territori per essere competitivi"

Segui queste discussioni sui social

Merci à SE l’Ambassadrice Tokozile Xasa pour cet échange enrichissant avec notre groupe de travail S&D #DEVEL’occasion de discuter des priorités de l’Afrique du Sud à la tête du #G20 et des perspectives de coopération entre l’#UE et l’Af… Leggi la discussione

RT by @Europarl_PL: WiceminJakub Wiśniewski przedstawił cele 🇵🇱 w obszarze międzynarodowej współpracy rozwojowej i humanitarnej podczas wystąpienia przed Komisją Rozwoju #DEVE w @Europarl_PL .Szczegóły ⤵️ https://www.gov.pl/web/dyplomacj… Leggi la discussione

Approfondimenti da altre fonti

"Siamo in Europa per cambiarla, ma dobbiamo ascoltare i territori per essere competitivi" - "L'Europa deve occuparsi delle grosse sfide importanti di oggi. Ma deve allo stesso tempo creare delle macro cornici in modo da permettere a ogni Stato di lavorare al meglio e in autonomia nel rispetto alle proprie specificità e delle regole comuni". Le parole sono della vicepresidente del... 🔗Leggi su pordenonetoday.it

L’Europa si riarma. Von der Leyen: “Siamo in pericolo, dobbiamo difenderci”. Il ruolo della Meloni - L'Europa si riarma. I 27 capi di stato e di governo dell'Unione Europea al vertice straordinario sulla difesa si trovano d'accordo e danno luce verde al piano 'ReArm' proposto dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Certo, ora servono i testi legislativi, dunque i dettagli. ArriverannoL'articolo L’Europa si riarma. Von der Leyen: “Siamo in pericolo, dobbiamo difenderci”. Il ruolo della Meloni proviene da Firenze Post. 🔗Leggi su .com

Von der Leyen presenta piano per riarmare l’Europa: “Dobbiamo difenderci” - (Adnkronos) – Questa è "un'era di riarmo" e l'Europa "è pronta" a fare quello che serve per difendersi. Lo dice la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, presentando a Bruxelles, senza consentire domande alla stampa,l piano in cinque punti 'Rearm Europe' elaborato in vista del summit straordinario di giovedì. "Viviamo – afferma – […]L'articolo Von der Leyen presenta piano per riarmare l’Europa: “Dobbiamo difenderci” proviene da Webmagazine24. 🔗Leggi su .com

Approfondimenti da altre fonti

Siamo in Europa per cambiarla, ma dobbiamo ascoltare i territori per essere competitivi; TAJANI: “BISOGNA CAMBIARE ALCUNE SCELTE FATTE SUL GREEN DEAL”; Tre Fiori - San Giovanni. Tognacci: Siamo cresciuti tanto. Girolomoni: Dobbiamo cambiare atteggiamento; Piazza del Popolo stracolma per l’Europa, presenti 50 sindaci. Schlein: “Riarmo? Oggi niente polemiche”. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Ue: Picierno, 'serve Europa che si assuma responsabilità scelte' - Roma, 9 mag. (Adnkronos) - “Non basta dire 'siamo europei': dobbiamo decidere che tipo di Europa vogliamo, se un’Europa che arretra, o un’Europa che si assume la responsabilità delle scelte che siamo ... 🔗lanuovasardegna.it

Europa unita, una necessità. Roberta Metsola: «Insieme siamo più forti» - La presidente del Parlamento e la fumata bianca per il Papa hanno aperto l'evento. Il dialogo tra Raffaele Fitto e Luciano Fontana ... 🔗msn.com

EUROPA LEAGUE - Lazio, Castellanos: "All'Olimpico siamo forti, dobbiamo lasciare tutto in campo" - All'Olimpico siamo forti e giochiamo bene. Dobbiamo lasciare tutto in campo per ottenere un risultato positivo". Così Valentin Castellanos, attaccante della Lazio, nella conferenza stampa che anticipa ... 🔗napolimagazine.com

Dai un’occhiata a quest’altra video-notizia: