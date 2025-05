Sfuma la Challenge Cup Modena si arrende a Milano in finale

Modena illude nel primo set, poi si deve arrendere a Milano. I gialli perdono per 1-3 la finale dei playoff che garantiva l'accesso alla Challenge Cup, che va ai meneghini.Modena parte col sestetto composto da De Cecco-Buchegger in diagonale principale, Davyskiba-Gutierrez di banda. 🔗Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Sfuma la Challenge Cup, Modena si arrende a Milano in finale

Valsa Group Modena e Allianz Milano: sfida decisiva per l’accesso alla Challenge Cup - L’ultimo appuntamento della stagione della SuperLega Credem Banca si preannuncia elettrizzante, con la Valsa Group Modena che affronterà al PalaPanini l’Allianz Milano sabato 10 maggio alle 17:30, nella finale per il 5° posto del campionato. Un incontro che, seppur inaspettato a inizio stagione, promette emozioni forti e grande intensità. In palio c’è un obiettivo di peso: l’accesso alla Challenge Cup, la terza competizione europea in ordine di importanza. 🔗Leggi su oasport.it

Volley, Milano in Challenge Cup! L’Allianz sbanca Modena (3-1) e non lascia l’Europa - Milano in Challenge Cup: è l’ultimo verdetto della stagione di Superlega ed è abbastanza sorprendente visto che l’avversaria dell’Allianz, la Valsa Group Modena, è arrivata a questa sfida apparentemente in grande condizione e giocava anche davanti al pubblico amico, a cui non è riuscita a regalare l’ultimo sorriso di una stagione, a questo punto, da dimenticare.Qualche seconda linea in campo, tra chi getta nella mischia un giovane, Mati in campo per Modena e chi si affida al più esperto, Kaziyski per puntare all’Europa. 🔗Leggi su oasport.it

Modena sfida Padova nei playoff di consolazione: obiettivo Challenge Cup - È ormai tutto apparecchiato per la sfida contro Padova che domani, alle 18, inaugurerà il girone per il quinto posto. La Valsa Group affronta questo particolare tipo di torneo per la quarta volta negli ultimi cinque anni, soltanto nella stagione 2021/2022 la formazione gialloblù è riuscita a ergersi fino alle semifinali scudetto. Coach Alberto Giuliani vuole provare a prendersi l’ultimo biglietto europeo disponibile come già fu per la Modena 2020/2021, capace di vincere quel torneo che era all’esordio. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Sfuma la Challenge Cup, Modena si arrende a Milano in finale; Play Off 5° Posto, Modena e Milano si giocano il pass per la Challenge Cup; Play Off 5° Posto Fin. (10/05/2025) – Play Off 5° Posto Credem Banca – Finali, Stagione 2024 – TABELLINO; Modena ferma la corsa della Lube: prima sconfitta del 2025 per i biancorossi.

