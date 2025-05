Serie C Femminile Jesina Aurora obiettivo impresa bis in casa della capolista Venezia

Dopo lo storico 3-2 in rimonta all’andata, le leoncelle cercheranno di nuovo il colpaccio in casa di un Venezia sempre più lanciato al titolo per rilanciarsi in campionato e riscattare il ko casalingo con il Trento: il programma della garaJESI, 10 MAGGIO 2025-Aria di grande sfida per la JesinaAurora, che in vista della ventisettesima giornata andrà allo stadio Taliercio per affrontare la capolistaVenezia, sempre più lanciata verso il titolo con sette punti di vantaggio dal Vicenza primo inseguitore.Una sfida di primo livello che riporta alla mente dolcissimi ricordi alle leoncelle, con quella storica rimonta da 0-2 a 3-2 nella sfida d’andata al Carotti. Un risultato incredibile che rimarrà impresso nella memoria di tifosi e giocatrici, chiamate al bis nella gara di domenica.La festa negli spogliatoi delle leoncelle dopo la vittoria d’andataLe biancorosse di mister casaccia saranno infatti chiamate all’impresa per tornare da Venezia con i tre punti in tasca. 🔗.com

Le leoncelle, seste a quota 30 dopo lo 0-0 in casa del Riccione, ospitano in quel di Jesi le vicentine, che inseguono il Venezia capolista a tre punti di distanza: il programma della gara e il punto sul girone BJESI, 14 marzo 2025-Grande entusiasmo in casa Jesina Aurora per la grande sfida della ventiduesima giornata di Serie C. Al Carotti le leoncelle troveranno di fronte a loro il Vicenza, attualmente secondo in classifica a quota 41 punti, a -3 dalla vetta occupata dal Venezia (che però ha una gara in meno). 🔗.com

Le leoncelle tornano a vincere al Carotti dopo tre mesi grazie alla tripletta dell’attaccante irlandese, al termine di una prestazione più che convincente che vale il sesto posto in classifica: la cronaca ed il tabellino della garaJESI, 23 FEBBRAIO 2025-Tornano i sorrisi e i tre punti in casa Jesina Aurora, che dopo due sconfitte consecutive riparte con una grande prestazione che vale il 3-0 nella gara odierna del Carotti contro il Chieti. 🔗.com

Troppo Trento per le leoncelle: decisive la doppietta di Volpatti e la rete di Rosa nel primo tempo e quella di Mosaner nella ripresa, cronaca e tabellino della garaJESI. 27 APRILE 2025-Brutta batosta per la Jesina Aurora, che tra le fila amiche del Carotti crolla con un netto 0-4 contro il Trento. Un successo importante delle altoatesine, che dimostrano le loro qualità con un gran primo tempo, concedendosi la possibilità di poter gestire nel secondo. 🔗.com

Jesina-Trento 0-4, dominio gialloblù nelle Marche - > Arriva una vittoria nettissima che dà grande fiducia e morale in vista del rush finale per il Trento Calcio Femminile, che nella trasferta di Jesi vince 4-0 contro la Jesina Aurora. Nell’undicesima ... 🔗ladigetto.it

