Serie B Modena-Brescia 2-2 Calvani pareggia all’ultimo respiro | gol e highlights

Un gol che vale una stagione, un pareggio che può cambiare un destino. Allo stadio Braglia il Brescia acciuffa il Modena sul 2-2 a un passo dal triplice fischio, tenendo vive le speranze di salvezza.La squadra di Maran ha il merito di non mollare mai, nemmeno quando la serata sembrava avviata. 🔗Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Serie B, Modena-Brescia 2-2. Calvani pareggia all’ultimo respiro: gol e highlights

Serie B, Modena-Brescia 2-2. Calvani pareggia all’ultimo respiro: gol e highlights - Un gol che vale una stagione, un pareggio che può cambiare un destino. Allo stadio Braglia il Brescia acciuffa il Modena sul 2-2 a un passo dal triplice fischio, tenendo vive le speranze di salvezza. 🔗bresciatoday.it

